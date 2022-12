Lính quân hàm xanh Hà Tĩnh tích cực đưa Luật Biên phòng vào cuộc sống

Việc cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh tích cực đưa Luật Biên phòng Việt Nam vào cuộc sống đã góp phần giúp dân hiểu, dân tin, cùng hệ thống chính trị bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đảm bảo an ninh biên giới.

BĐBP xuống bản Rào Tre (Hương Liên) tuyên tuyền Luật Biên phòng Việt Nam cho đồng bào dân tộc Chứt.

Lâu nay, cứ đều đặn 1 tuần/lần, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) lại đến tận nhà bà con dân bản Rào Tre (xã Hương Liên) để tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam. Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, những người lính đeo quân hàm xanh đã kiên trì, trách nhiệm đưa những kiến thức pháp luật đến với đồng bào dân tộc thiểu số để họ tuân thủ và có ý thức hơn trong bảo vệ biên giới, chăm lo lao động sản xuất.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Bản Giàng xuống tận nhà, gặp từng người để phổ biến Luật Biên phòng.

Chị Hồ Thị Kiên - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Rào Tre cho biết: “Khi được BĐBP tuyên truyền, nhắc nhở, vận động chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là Luật Biên phòng thì tình hình ở bản đã có nhiều chuyển biến. Hiện nay, ý thức chấp hành pháp luật của bà con đã tốt hơn, không còn vào rừng lấy gỗ, bẫy chim thú, vượt biên trái phép, các phong tục xấu từng bước được loại bỏ, những cái tốt, cái hay được nhân rộng”.

Trang bị kiến thức pháp luật về bảo vệ biên giới cho các em học sinh Trường THCS Hương Lâm (Hương Khê).

Không chỉ có người dân ở bản Rào Tre mà công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức pháp luật, nhất là Luật Biên phòng cho người dân các địa phương trên tuyến biên giới Việt – Lào luôn được các đơn vị biên phòng quan tâm, mang đến hiệu quả tích cực.

Ông Nguyễn Văn An ở xóm 12, xã Hòa Hải (Hương Khê) cho biết: “Việc đưa Luật Biên phòng vào cuộc sống là rất cần thiết và mang nhiều ý nghĩa. Thực tế cũng cho thấy, khi được BĐBP đến tận nhà phát tờ rơi, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh cơ sở, lồng ghép trong các buổi họp thôn hay sinh hoạt động đồng... đã giúp bà nâng cao nhận thức và có ý thức chấp hành tốt hơn. Từ đó, ở khu vực biên giới đã hạn chế được các vi phạm, giảm hẳn thói hư tật xấu, nhất là tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, gây rối trật tự, tệ nạn cờ bạc, rượu chè, ma túy...”

Các lực lượng chức năng ở xã Hòa Hải (Hương Khê) phối hợp thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới theo tinh thần Luật Biên phòng Việt Nam.

Tại cửa khẩu cảng Sơn Dương (Khu kinh tế Vũng Áng - TX Kỳ Anh) mỗi tháng đón 60 – 70 tàu trong và ngoài nước, khoảng 2.500 thủy thủ và hàng trăm nghìn tấn hàng hoá các loại cập cảng. Cùng với sự sôi động đó là tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, nguy cơ mất an toàn hàng hải tăng cao, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, ngoài nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường tuần tra kiểm soát, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CBCS Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương đưa những kiến thức pháp luật mới đến với công nhân đang thi công trên công trường Nhà máy Nhiệt điện 2 (TX Kỳ Anh).

Thượng tá Hồ Sỹ Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương thông tin: “Ngay sau khi Luật Biên phòng có hiệu lực (ngày 1/1/2022), chúng tôi đã chủ động tổ chức tuyên truyền cho hàng nghìn lượt cán bộ, công nhân, người nước ngoài hoạt động tại khu vực các cảng Vũng Áng, Sơn Dương, cảng than; các đơn vị đang thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, công nhân Fomosa, ngư dân xã Kỳ Lợi... Qua đó, giúp các đối tượng hiểu biết và tuân thủ nghiêm các nội dung cơ bản của luật, các quy định khi ra vào cảng biển, đảm bảo an toàn khi sản xuất, có ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, hạn chế tối đa tình trạng vi phạm pháp luật và mất an ninh trật tự trong khu vực do đơn vị quản lý”.

Tuyên truyền Luật Biên phòng cho công nhân, thủy thủ đang làm việc, hoạt động tại cảng Sơn Dương (TX Kỳ Anh).

Để Luật Biên phòng sớm đi vào cuộc sống, thời gian qua, các đơn vị biên phòng ở Hà Tĩnh đã tăng cường tập huấn, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân, một bộ phận người nước ngoài... Các nội dung chính được ưu tiên thực hiện là: Chính sách Nhà nước về biên phòng (Điều 3); Nguyên tắc thực thi nhiệm vụ biên phòng (Điều 4); Nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân (Điều 9); Phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng (Điều 10); Vị trí, chức năng của BĐBP (Điều 13); Nhiệm vụ của BĐBP (Điều 14); Quyền hạn của BĐBP (Điều 15)...

Phát tờ rơi in những nội dung chính của Luật Biên phòng cho ngư dân Xuân Hội (Nghi Xuân).

Khi Luật Biên phòng có hiệu lực (1/1/2022), Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến tất cả các đối tượng. Theo đó, hơn 5 nghìn lượt báo cáo viên của 29 sở, ban, ngành cùng lãnh đạo cốt cán từ huyện đến xã đã được tập huấn đầy đủ, nhất là ở 9 huyện, thị (trừ Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh, Can Lộc, TP Hà Tĩnh) và 41 xã biên giới. Đồng thời, tổ chức quán triệt cho hàng nghìn lượt CBCS trong lực lượng; tuyên truyền hơn 200 cuộc với 8.000 lượt người dân khu vực biên giới; giới thiệu hàng trăm lượt trên hệ thống loa phát thanh cơ sở...

Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn) phổ biến những nội dung cơ bản, thiết thực với đời sống của bà con cư dân biên giới có trong Luật Biên phòng Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết: “Luật Biên phòng Việt Nam là văn bản pháp lý rất quan trọng, thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, về nhiệm vụ QP-AN và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của luật. Qua đó, góp phần chăm lo xây dựng nền biên phòng toàn dân, làm tốt công tác bảo vệ biên giới gắn với xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng vững mạnh về mọi mặt và tăng cường mối quan hệ phối hợp trong thực thi nhiệm vụ bảo vệ biên giới giữa các lực lượng chức năng”.

Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 11/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 với 6 chương, 36 điều. Xem và tải về toàn văn Luật Biên phòng Việt Nam tại đây. Để thực thi, Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã xây dựng và ban hành Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 2/12/2021 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của BĐBP; Thông tư số 02/2022/TT-BQP ngày 7/1/2022 của Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng thuộc quyền trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Thông tư 163/2011/TT-BQP ngày 14/12/2021 của Bộ Quốc phòng quy định các hình thức quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của BĐBP.

Tiến Dũng