Lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh góp phần bảo vệ an ninh quốc gia

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành (1946 - 2021), lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Phòng Tham mưu Công an Hà Tĩnh triển khai kế hoạch công tác tháng 4/2021.

Trải qua từng giai đoạn lịch sử, với nhiều tên gọi khác nhau như: Ban Văn phòng, Phòng Nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng tổng hợp, Phòng Tham mưu tổng hợp, Văn phòng Công an tỉnh, Phòng Tham mưu Công an tỉnh...; hay qua từng giai đoạn sáp nhập, chia tách giữa Công an tỉnh Hà Tĩnh với Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh vẫn luôn từng bước trưởng thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong những ngày đầu mới thành lập, lực lượng Công an Hà Tĩnh nói chung và lực lượng tham mưu nói riêng là công cụ sắc bén của Đảng, chính quyền cách mạng. Nổi bật là trong công tác đấu tranh, xử lý đối với những phần tử Việt gian ngoan cố, tạo tiền đề vững chắc để bảo vệ chính quyền cách mạng.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gan dạ, dũng cảm trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, vừa chủ động, tích cực tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy của công an các cấp. Qua đó, góp phần cùng với các lực lượng lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, đưa đất nước đi đến độc lập, tự do và phát triển.

CBCS Phòng Tham mưu Công an tỉnh thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về nghiệp vụ...

Từ khi tái lập tỉnh (năm 1991) đến nay, lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh đã khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đã giành được nhiều phần thưởng cao quý của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh luôn chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo công an các cấp đề ra các chủ trương, đường lối, các quyết định, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch công tác; tham mưu chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và của ngành về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; cụ thể hóa thành các nghị quyết, chương trình công tác của từng đơn vị, địa phương. Tổ chức tổng hợp, báo cáo, thống kê số liệu đảm bảo kịp thời, chính xác.

Bên cạnh đó, tham mưu làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác của lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp, qua đó đánh giá đúng những kết quả đạt được, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, những vấn đề mới phát sinh để kịp thời báo cáo lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, góp phần phục vụ phát triển KT-XH của địa phương.

... để nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu.

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến mới, đặt ra nhiều khó khăn, thử thách đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh tiếp tục có sự đổi mới trên các lĩnh vực công tác.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của ngành nhằm phát huy tốt vai trò tham mưu cho công an các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả mọi lĩnh vực công tác; tăng cường nghiên cứu khoa học, trau dồi phẩm chất, chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ban, ngành, đoàn thể để trao đổi thông tin, dự báo tình hình, đề xuất các chủ trương, biện pháp bảo vệ an ninh trật tự phục vụ phát triển KT-XH địa phương.

Năm 2020, Phòng tham mưu Công an tỉnh là một trong 3 đơn vị của Công an Hà Tĩnh được Bộ Công an tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở.

Nâng cao giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện sâu rộng cuộc vận động và các phong trào thi đua trong Công an Hà Tĩnh, nhất là phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Với truyền thống lịch sử vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Tham mưu Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Phạm Thanh Trâm

(Trưởng Phòng Tham mưu Công an Hà Tĩnh)