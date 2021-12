Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh - dấu ấn trên nhiều mặt trận

Vượt qua nhiều khó khăn, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) cấp huyện; đồng thời, làm nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt là phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ xây dựng NTM.

Lực lượng Tăng - Thiết giáp thực hành cơ động diễn tập KVPT.

Trao đổi về những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang tỉnh nhà trong năm 2021, Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định: “Năm qua, LLVT toàn tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp; đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đã tác động không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình, xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để bị động bất ngờ”.

Phân đội súng máy phòng không 12,7 mm tham gia diễn tập KVPT huyện Kỳ Anh năm 2021.

Nổi lên trong đó là công tác xây dựng KVPT theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương luôn coi trọng kết hợp phát triển kinh tế với củng cố vững chắc thế trận KVPT trên từng địa bàn.

Củng cố tiềm lực và thế trận KVPT ngày càng vững chắc là bước đột phá trong chiến lược quốc phòng, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH. Để góp phần đạt được mục tiêu trên, năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện cho các đối tượng; tổ chức diễn tập KVPT cho TX Hồng Lĩnh, huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân bảo đảm đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao sức chiến đấu của LLVT tỉnh.

Hội nghị thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ trong diễn tập KVPT huyện Nghi Xuân năm 2021.

Với phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, ngay từ đầu năm, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều giải pháp đồng bộ, tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo đúng nội dung, kế hoạch. Thông qua công tác huấn luyện, diễn tập, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng và hoạt động KVPT từng bước hoàn thiện, vận hành có hiệu quả. Tiềm lực, thế trận KVPT, đặc biệt là tiềm lực kinh tế, chính trị - tinh thần, “thế trận lòng dân” được củng cố, tăng cường.

Bộ CHQS tỉnh huy động nhân lực và phương tiện tiến hành bốc xếp nông sản cùng nhu yếu phẩm gửi vào hỗ trợ đồng bào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà đã xông pha vào điểm nóng, cùng với các lực lượng tham gia có hiệu quả phòng chống dịch. Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng chống dịch; ban hành quy chế tổ chức đón, điều phối, quản lý, bảo vệ các điểm, khu cách ly tập trung.

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt kiểm soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Hương Trạch (Hương Khê), giáp ranh tỉnh Quảng Bình.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh kích hoạt 263 điểm cách ly tập trung, quy mô 16.915 giường. Bộ CHQS tỉnh cũng đã điều động tăng cường quân nhân phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ đội Biên phòng Quảng Trị làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên tuyến biên giới.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh chuẩn bị các suất ăn phục vụ các công dân khu cách ly trên địa bàn.

Thượng tá Phan Huy Tâm - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh chia sẻ, một trong những dấu ấn của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đó là hoạt động “chung sức” với từng công trình, phần việc cụ thể, phù hợp với thực tiễn địa phương, thực hiện nhiệm vụ đỡ đầu các xã khó khăn xây dựng NTM.

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện đỡ đầu 7 xã khó khăn trong toàn tỉnh; huy động trên 9.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ thường trực, dân quân tự vệ hỗ trợ các địa phương, nhất là xã khó khăn xây dựng, củng cố hệ thống hạ tầng cơ sở, kết hợp thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn... với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Qua đó, góp phần tăng thêm tình đoàn kết quân dân, cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố “trận địa lòng dân” ngày càng vững chắc. Đến nay, đã có 5 xã được đơn vị đỡ đầu đạt chuẩn NTM.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh chung sức xây dựng NTM trên địa bàn xã Hương Lâm, huyện Hương Khê.

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhận định: Năm 2022, dự báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp; thời tiết, khí hậu, dịch bệnh diễn biến khó lường... Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã xác định các khâu đột phá: nâng cao năng lực tham mưu tác chiến; tổ chức diễn tập KVPT tỉnh sát thực tế, đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, an toàn cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì cơ sở có trách nhiệm cao, sâu sát, cụ thể, đổi mới, sáng tạo.

Xuân Liệu - Trọng Tuệ