Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh ra quân huấn luyện năm 2023

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh ra quân huấn luyện năm 2023 với phương châm “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính và sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có.

Sáng 1/3, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện cụm trung tâm 2023. Dự buổi lễ có Trung tướng Thái Văn Minh – Cục trưởng Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu; Trung tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng lãnh đạo một số ban, ngành và địa phương liên quan.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm 2023 của Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Năm 2022, phong trào thi đua do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát động đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng trong công tác nắm, dự báo đúng tình hình; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng để Hà Tĩnh xây dựng và phát triển KT – XH.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ngày càng đi vào chiều sâu.

Toàn cảnh lễ ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2023

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh tiếp tục ra quân huấn luyện theo phương châm: “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có; tăng cường huấn luyện đêm, cường độ cao, trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho LLVT tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong mọi tình huống…

Các đơn vị tham gia lễ ra quân huấn luyện chiến đấu năm 2023.

Yêu cầu cơ bản đối với nhiệm vụ huấn luyện năm 2023 là quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng; nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của chỉ huy, cơ quan các cấp.

Duy trì có nền nếp công tác tham mưu huấn luyện; quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch huấn luyện khoa học, chặt chẽ, bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian cho các đối tượng; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện cho chỉ huy, cơ quan các cấp, huấn luyện chiến sĩ mới; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động di chuyển.

Nâng cao chất lượng hội thi, hội thao và diễn tập, trọng tâm là: diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, diễn tập khu vực phòng thủ các huyện: Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, thành phố Hà Tĩnh…

Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ký giao ước thi đua huấn luyện năm 2023.

Tại lễ ra quân huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát động các phong trào thi đua phát triển kết cấu hạ tầng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023); phong trào thi đua ra quân huấn luyện…

Trung tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Phát biểu tại lễ ra quân, Trung tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu về huấn luyện, LLVT Hà Tĩnh cần quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Quân ủy Trung ương, nghị quyết của Đảng ủy các cấp về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 – 2030 và những năm tiếp theo; mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh BĐBP.

Thường xuyên quán triệt, giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của quân đội, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; nhận định, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất phương án xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà LLVT tỉnh nhà đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan Quân khu; Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ LLVT tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Thái Văn Minh – Cục trưởng Cục Quân huấn Bộ Tổng tham mưu; Trung tướng Trần Võ Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tham quan mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện tại cụm trung tâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp, LLVT tỉnh cần quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ huấn luyện; luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện chặt chẽ, toàn diện cho các đối tượng, phân rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp từ cơ quan đến cấp cơ sở.

Tổ chức huấn luyện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện cho các lực lượng bảo đảm phù hợp, sát với thực tế chiến đấu; nâng cao chất lượng công tác bảo đảm huấn luyện về mọi mặt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thiết bị mô phỏng vào huấn luyện, diễn tập.

Đoàn đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trong công tác huấn luyện chiến đấu.

Kết hợp giữa huấn luyện với giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, lịch sử quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh; văn hóa quân sự và pháp luật Nhà nước; tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu cả trong huấn luyện, diễn tập và trong xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Kết thúc mỗi giai đoạn huấn luyện, năm huấn luyện, các địa phương, cơ quan, đơn vị phải tổ chức hội thi, hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện, diễn tập; tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc. Đồng thời, làm tốt công tác biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân làm sai, vi phạm nguyên tắc, vi phạm kỷ luật, pháp luật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác huấn luyện, diễn tập.

Một số hình ảnh tại buổi lễ ra quân huấn luyện năm 2023:

Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh...

...Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh...

...khối nữ dân quân tự vệ TP Hà Tĩnh...

...khối nữ quân nhân chuyên nghiệp Bộ CHQS tỉnh...

...lực lượng dân quân tự vệ huyện Thạch Hà...

...và đội xe thiết giáp Bộ CHQS tỉnh tham gia diễu hành qua lễ đài.

Sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tham gia diễu hành chào mừng lễ ra quân.

Màn biểu diễn võ thuật với côn nhị khúc của chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Màn đồng diễn thể dục của chiến sĩ mới Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh).

Màn biểu diễn võ thuật bay vòng lửa của Đại đội Trinh sát đặc nhiệm (Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh).

Màn biểu diễn một đánh ba của nữ dân quân tự vệ TP Hà Tĩnh.

Tin liên quan: Các địa phương ở Hà Tĩnh ra quân huấn luyện năm 2023 Sáng 1/3, các địa phương: Nghi Xuân, Đức Thọ (Hà Tĩnh) tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẵn sàng cho mùa huấn luyện mới Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường, trang bị vũ khí, bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ… để nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2023.

Văn Đức – Lê Tuấn