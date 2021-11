Nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở vững mạnh gắn với phát triển kinh tế

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, vai trò tham mưu của các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ QP-AN trên địa bàn.

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Đại tá Lê Hồng Nhân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ để thông qua kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thưc hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh từ sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng, Bộ Công an và của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ QP-AN.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thưc hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh của BTV Huyện ủy Đức Thọ.

Chỉ đạo đảng bộ các cơ quan: quân sự, công an hoàn thiện quy chế hoạt động sát với yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo, tổ chức thành công diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2021. Hoàn thành công tác tuyển giao quân đạt chỉ tiêu, chất lượng trên giao.

Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và lực lượng công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn bảo đảm số lượng, chất lượng, trang bị phù hợp.

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn đề nghị tỉnh quan tâm, giúp đỡ huyện quy hoạch, đầu tư xây dựng các hạng mục trong khu căn cứ chiến đấu.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã tổ chức giám sát 3 tổ chức cơ sở đảng về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN. Ban CHQS huyện và Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời xử lý các tình huống bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị cũng đã thẳng thắn thảo luận phân tích làm rõ một số nội dung còn tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN trong thời gian qua... và đóng góp ý kiến kết quả kiểm tra các cá nhân trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Lê Hồng Nhân đề nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, vai trò tham mưu của các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ QP-AN.

Quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an xã, thị trấn bảo đảm chất lượng, nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở vững mạnh gắn với phát triển kinh tế góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Đinh Thanh – Đức Văn