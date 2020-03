Nghi Xuân hoàn tất việc đưa công an chính quy về các xã, thị trấn

Sáng nay (11/3), Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức công bố và trao quyết định điều động 27 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an tại các xã: Xuân Giang, Xuân Yên, Cổ Đạm, Xuân Lĩnh, Xuân Hội, Xuân Lam, Xuân Viên và thị trấn Xuân An.

Trong đó, Thượng úy Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1990), cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nghi Xuân được điều động đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Xuân Giang.

Thiếu tá Đậu Ngọc Linh (SN 1982), cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Xuân Yên.

Thượng úy Nguyễn Chí Công (SN 1989), cán bộ Đội Điều tra tổng hợp đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Cổ Đạm.

Đại úy Vương Khả Tuấn Anh (SN 1985), cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Xuân Lĩnh.

Thượng úy Trần Công Đại (bên trái) - cán bộ Đội tổng hợp đảm nhiệm chức Trưởng Công an xã Xuân Viên

Thiếu tá Nguyễn Mậu Ninh (1983), cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc đảm nhiệm Trưởng Công an xã Xuân Lam

Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh - Đại tá Nguyễn Đình Thừa trao quyết định của Giám đốc Công an Hà Tĩnh điều động sỹ quan công an về đảm nhiệm các chức danh công an xã

Thượng úy Trần Anh Tuấn (SN 1989) nguyên Phó trưởng Công an xã Cương Gián (công an chính quy vừa được bổ nhiệm) đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã Xuân Hội.

Trưởng Công an huyện Nghi Xuân Thượng tá Nguyễn Quang Thành tặng hoa chúc mừng các sỹ quan được điều động

Thiếu tá Ngụy Khắc Tú (SN 1978), Phó đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội được điều động làm Trưởng Công an thị trấn Xuân An.

Đại tá Nguyễn Đình Thừa - Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu các sỹ quan được điều động về làm trưởng, phó và công an viên các xã không ngừng nỗ lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Tân Trưởng công an xã Xuân Lĩnh Vương Khả Tuấn Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì đã được cấp trên tin tưởng giao đảm nhiệm cương vị mới, đồng thời cam kết sẽ đoàn kết, gắn bó, tham muu tốt cho chính quyền địa phương đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân, Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng ban công an các xã, thị trấn

Ngoài ra, Trung úy Thiều Văn Dũng (SN 1986), cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy được điều động làm Phó trưởng Công an xã Cương Gián thay thế Phó Trưởng Công an xã Cương Gián được điều động làm Trưởng Công an xã Xuân Hội; Trung úy Lê Anh Tuyên (SN 1992), cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy được điều động làm công an viên thường trực xã Xuân Liên thay thế Thiếu úy Bùi Đức Lưu (SN 1991), công an viên xã Xuân Liên được điều động làm công an viên thị trấn Xuân An.

Như vậy đến thời điểm này, đã có 52 cán bộ công an chính quy được điều động về đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó, công an viên thường trực tại 15 xã và 2 thị trấn ở Nghi Xuân.

