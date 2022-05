Người dân Hà Tĩnh phấn khởi làm thủ tục đăng ký, nhận biển số ôtô, xe máy ở công an cấp huyện, cấp xã

Theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6/4/2022 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, từ ngày 21/5/2022, công an cấp huyện được đăng ký, cấp biển số xe ô tô và công an xã, phường, thị trấn đăng ký, cấp biển số môtô, xe máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức (thẩm quyền này trước đây là của công an cấp tỉnh và cấp huyện). Để công an cấp xã được trao quyền cấp biển số xe máy, trong 3 năm liền kề gần nhất, mỗi năm, địa phương phải có số lượng đăng ký mới từ 250 mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) trở lên. Hà Tĩnh có 31 công an cấp xã thực hiện đăng ký xe mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) gồm: - Huyện Nghi Xuân 2 xã, gồm: Cương Gián, Cổ Đạm; - Huyện Lộc Hà 4 xã gồm: Thạch Kim, Bình An, Hộ Độ, Hồng Lộc. - Huyện Can Lộc 4 xã, gồm: Tùng Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Kim Song Trường, Thuần Thiện. - Huyện Đức Thọ 4 xã, gồm: Thanh Bình Thịnh, Tân Dân, An Dũng, Lâm Trung Thủy. - Huyện Thạch Hà 5 xã, gồm: Việt Tiến, Nam Điền, Lưu Vĩnh Sơn, Đỉnh Bàn, Tân Lâm Hương. - Huyện Cẩm Xuyên 6 xã, gồm: Cẩm Thành, Cẩm Thịnh, Yên Hòa, Cẩm Nhượng, Nam Phúc Thăng, Cẩm Quan. - Huyện Kỳ Anh 5 xã gồm: Kỳ Sơn, Kỳ Thượng, Kỳ Phú, Kỳ Khang, Lâm Hợp. - Thị xã Kỳ Anh: phường Kỳ Thịnh.