Nữ công an ở Hà Tĩnh đạt giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc”

Thượng úy Cao Thị Thùy Trang (SN 1992), cán bộ Đội Tổng hợp - Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vinh dự là 1 trong 44 gương mặt của cả nước được nhận giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2021” do Trung ương Đoàn vinh danh.

Thượng úy Cao Thị Thùy Trang.

Tháng 6/2015, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, chị Cao Thị Thùy Trang được phân công về công tác tại Công an huyện Can Lộc. Hiện nay, chị là cán bộ Đội Tổng hợp - Công an huyện Can Lộc; Chủ tịch Hội phụ nữ Công an huyện Can Lộc; Ủy viên BCH Chi đoàn Công an huyện Can Lộc.

Quá trình công tác, Thượng úy Cao Thị Thùy Trang đã xây dựng các chuyên đề: “Phụ nữ với phòng, chống bạo lực gia đình”; “Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kiềm chế gia tăng tội phạm”. Qua đó, trực tiếp tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống vi phạm pháp luật về pháo cho hơn 12.000 lượt học sinh, đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn; tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình cho hơn 2.000 phụ nữ tại các xã trên địa bàn huyện Can Lộc và huyện Nghi Xuân, Vũ Quang.

Thượng úy Thùy Trang tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống vi phạm pháp luật về pháo cho học sinh ở Can Lộc. Ảnh tư iệu năm 2020

Thượng úy Cao Thị Thùy Trang cũng trực tiếp tham gia điều tra, khám phá nhiều vụ trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn huyện; tích cực viết bài, đưa tin phản ánh kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các cổng thông tin của ngành và địa phương, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an Nhân dân.

Đối với các hoạt động đoàn thể, Thùy Trang tích cực tổ chức thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ cho cộng đồng như: “Bát cháo tình thương”, “Hiến máu tình nguyện”, “Đêm hội trăng rằm”, tổ chức nấu cơm hỗ trợ Nhân dân và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, ủng hộ lương thực, thực phẩm, đồng hành cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch bệnh COVID-19...

Ngoài ra, Thùy Trang cũng tham gia và đạt giải cao các cuộc thi: Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021; Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 - 19/8/2020) của Bộ Công an; Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc của Bộ Công an...

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, Thượng úy Cao Thị Thùy Trang vinh dự là cá nhân duy nhất của tỉnh Hà Tĩnh được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương là “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2021”.

Cán bộ, công chức, viên chức giỏi toàn quốc là giải thưởng được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho những đại biểu tiêu biểu, có nhiều thành tích xuất sắc trong tham gia cải cách hành chính; nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất được triển khai trong các cơ quan, đơn vị; tiêu biểu trong thực hiện đạo đức công vụ, xây dựng văn minh công sở, trong triển khai phong trào “3 trách nhiệm”. Năm 2021, từ 250 hồ sơ đề cử của 47 đơn vị trong cả nước gửi về, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định tuyên dương 44 gương đạt giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc. Dự kiến lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào tối 6/1/2022 tại Hà Nội.

P.V