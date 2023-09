Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận ở TP Hà Tĩnh

Chiều 5/9, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm trưởng đoàn, kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) năm 2023 tại TP Hà Tĩnh. Dự cuộc làm việc có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, lãnh đạo Quân khu 4, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cùng đại diện các ban, ngành liên quan.