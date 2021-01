Phó Tư lệnh Biên phòng Việt Nam kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 tại Hà Tĩnh

Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP Việt Nam vừa kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII, tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và phòng, chống dịch Covid-19 tại BĐBP Hà Tĩnh.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo kiểm tra ở chốt chống dịch Covid-19 tại taly dương Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Trong 2 ngày (13-14/1), đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại các tổ, chốt biên giới của 2 Đồn Biên phòng: Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Sơn Hồng, thuộc địa bàn biên giới huyện Hương Sơn và làm việc với lãnh đạo, chỉ huy của cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh.

Báo cáo đoàn công tác, đại diện lãnh đạo BĐBP Hà Tĩnh nêu rõ, trong năm 2020, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp biên phòng, nắm chắc tình hình, triển khai lực lượng kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép phòng, chống thiên tai và dịch Covid-19.

Trong năm, các đơn vị của BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức 58 đợt/526 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra đường biên, mốc quốc giới; 33 lượt/33 lượt phương tiện/297 cán bộ, chiến sĩ tuần tra trên biển, cửa sông.

Tham mưu trưởng BĐBP Việt Nam chúc tết cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

BĐBP Hà Tĩnh đã triển khai, duy trì 25 tổ, chốt/303 cán bộ, chiến sĩ dọc tuyến biên giới nhằm ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19. Các đơn vị quản lý cửa khẩu của BĐBP Hà Tĩnh đã làm thủ tục nhập cảnh, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương đưa 18.435 người đi cách ly theo quy định.

BĐBP Hà Tĩnh đã đấu tranh thắng lợi 31 chuyên án, vụ án, kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ 48 đối tượng, thu giữ 237 kg ma túy dạng đá, 16 kg ketamin, 167.493 viên ma túy tổng hợp, 52 bánh heroin, 16 kg cần sa khô và nhiều tang vật liên quan.

Thượng tá Võ Tiến Nghị, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh báo cáo kết quả công tác sẵn sàng chiến đấu và phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng cũng đã duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đóng quân canh phòng, bảo vệ an toàn khu vực biên giới, cửa khẩu, doanh trại của đơn vị. Đồng thời triển khai nghiêm túc kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Thiếu tướng Lê Quang Đạo chỉ đạo tại buổi làm việc

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Lê Quang Đạo - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả BĐBP Hà Tĩnh đã đạt được trong năm qua, nổi bật là hoạt động đấu tranh với tội phạm, phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thiếu tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh: Hà Tĩnh được xác định là địa bàn trọng điểm về tội phạm, an ninh trật tự tại tuyến biên giới miền Trung. Trên cơ sở đó, BĐBP Hà Tĩnh cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai các biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, duy trì kỷ luật, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, biên giới, thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” để nhân dân được đón tết bình yên.

Thế Mạnh - Minh Toàn