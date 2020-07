Phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, đại hội Đảng các cấp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ đạo, 3 lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng cần phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Sáng nay (6/7), dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, liên ngành Quân sự, Công an, Biên phòng tổ chức hội nghị thực hiện Nghị định 03/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2020.

6 tháng đầu năm 2020, lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng thường xuyên trao đổi thông tin trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; chủ động nắm và phối hợp xác minh thông tin, trao đổi tình hình nội, ngoại biên, trên biển; tình hình an ninh biên giới, biển đảo, hoạt động xuất nhập cảnh; hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt là phối hợp làm tốt công tác nắm bắt và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống Covid-19.

Đại tá Hoàng Viết Dũng - Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh: 3 ngành đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19, thành lập các tổ, chốt kiểm dịch, khai báo y tế hoạt động 24/24 giờ tại các cửa khẩu, cảng biển, đường mòn lối mở, các tuyến quốc lộ… Làm tốt công tác chuẩn bị vị trí tiếp nhận đáp ứng nhu cầu cho công dân Việt Nam về từ vùng dịch để cách ly đúng quy định.

Thông qua công tác phối hợp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết kịp thời nhiều vấn đề phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh: Tiếp tục chỉ đạo huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo thời gian, quân số, chất lượng, an toàn; chủ động lực lượng, phương tiện phối hợp trong thực hiện phòng chống bão lụt, sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống xẩy ra.

Mặc dù dịch bệnh Covid kéo dài và diễn biến phức tạp, nhưng tình hình tuyến biên giới cơ bản ổn định. 6 tháng đầu năm có 125.205 lượt người/47.420 lượt phương tiện xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Cảng Vũng Áng - Sơn Dương.

3 lực lượng đã phối hợp thực hiện có hiệu qủa công tác vận động quần chúng, tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là địa bàn vùng giáo, tuyến biên giới; kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ dân quân tự vệ (DQTV), lực lượng công an cấp xã, các mô hình tự quản đường biên, tổ tự quản an ninh trật tự, tổ tàu thuyền an toàn, làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục vận động quần chúng.

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng An ninh văn hóa Công an tỉnh: Cần quản lí chặt chẽ các phương tiện, thiết bị bay, siết chặt đăng kí, cấp giấy phép hoạt động trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Phối hợp triển khai các mặt công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các ngày lễ tết, các sự kiện chính trị trên địa bàn, đặc biệt là dịp Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Huy Việt – Chủ nhiệm Kỹ Thuật Bộ CHQS tỉnh: Thường xuyên kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm để sử dụng hiệu quả hơn các trang thiết bị, vũ khí trang bị trong thực hiện nhiệm vụ chung của 3 lực lượng.

Điều tra, khám phá các vụ việc phạm pháp hình sự, triệt phá, bắt giữ, xử lý và đề nghị truy tố kịp thời, tập trung phối hợp với các lực lượng tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma túy trong nội địa và tuyến biên giới. Tham gia giải quyết một số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương những kết quả mà 3 lực lượng đã phối hợp thực hiện trong thời gian qua, trong đó nổi bật là công tác phòng chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: với nhiệm vụ chính trị - xã hội quan trọng đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2020, hướng tới Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 3 lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng cần tiếp tục phối hợp nắm và dự báo tình hình tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, biển đảo, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

Phối hợp thực hiện tốt các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng các vấn đề phức tạp xẩy ra để kích động, nói xấu. Bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tập trung kiểm soát các loại dịch bệnh, trong đó coi trọng việc tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động phòng chống khi dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn, phức tạp. Đồng thời chủ động triển khai công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, sẵn sàng lực lượng, phương tiện phòng chống cháy rừng trong thời gian tới.

