Phường Nam Hà nhất toàn đoàn hội thao TP Hà Tĩnh năm 2021

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, phường Nam Hà đã đạt giải nhất tại hội thao huấn luyện dân quân cụm 2 năm 2021 của TP Hà Tĩnh.

Sáng 9/4, Ban Chỉ huy quân sự TP Hà Tĩnh tổ chức hội thao huấn luyện dân quân cụm 2 năm 2021 cho 140 chiến sỹ dân quân của 5 phường, xã trên địa bàn gồm: xã Thạch Bình, phường Đại Nài, phường Tân Giang, phường Nam Hà và phường Văn Yên.

Nội dung tham gia hội thao gồm: thi tìm hiểu chính trị, điều lệnh đội ngũ khối, ném lựu đạn xa trúng đích, các tư thế động tác cơ bản vận động trong chiến đấu...

...tháo lắp súng tiểu liên AK, CKC, thuốc nổ, bắn súng tiểu liên AK bài 1…

Với khí thế thi đua sôi nổi, lực lượng dân quân tham gia hội thao đã thực hành các động tác một cách thuần thục, đảm bảo an toàn về người và vũ khí, nâng cao nhận thức chính trị, nắm vững âm mưu của các thế lực thù địch. Đồng thời, hiểu rõ hơn về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, xây dựng cụm tuyến an toàn, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, thành phố Hà Tĩnh tham quan trưng bày mô hình huấn luyện lực lượng dân quân tại hội thao.

Thông qua hội thao nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện của lực lượng dân quân. Từ đó kịp thời bổ sung, khắc phục những nội dung còn hạn chế nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân địa phương.

Nhờ làm tốt mọi công tác chuẩn bị nên hội thao huấn luyện dân quân cụm 2 năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Kết thúc hội thao, Ban Tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị phường Nam Hà, giải nhì phường Văn Yên và giải ba cho phường Tân Giang.

Văn Đức