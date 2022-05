Sẵn sàng cho Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân tại Hà Tĩnh

Công an Hà Tĩnh hiện đã hoàn tất các bước chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, chu đáo cả về đội tham gia thi đấu cũng như cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo cho Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân năm 2022 (bảng thi số 4, thi đấu tại Hà Tĩnh).

Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân năm 2022 được tổ chức nhằm chào mừng 60 ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).

Đội thi Công an Hà Tĩnh luyện tập nội dung đội ngũ CAND.

Là một trong các đơn vị căng cai tổ chức hội thi, Công an Hà Tĩnh xác định đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn quyết định đến thành công của hội thi.

Với tinh thần đó, ngay sau khi có kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã sớm xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức hội thi, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chủ động tích cực vào cuộc.

Các chiến sỹ luyện tập nội dung võ thuật, tình huống đánh bắt tội phạm.

Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Công tác đảm bảo ANTT, ATGT, tuyên truyền về hội thi, phục vụ đón tiếp đã được Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tham mưu, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng.

Các điều kiện về nơi ăn ở của các đoàn về tham gia hội thi đến nay cơ bản đã hoàn tất”.

Luyện tập nội dung chiến thuật, kỹ thuật CAND.

Ngoài triển khai chu đáo nhiệm vụ đăng cai, tổ chức thì để đảm bảo đạt kết quả cao tại hội thi lần này, hơn 1 tháng nay, đội thi của Công an Hà Tĩnh gồm 68 cán bộ, chiến sỹ đã tích cực tập luyện trên thao trường, nỗ lực hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Thượng tá Đào Phi Sơn – Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động, phụ trách đội thi Công an Hà Tĩnh cho hay: “Anh em trong đội đã sắp xếp công việc một cách hợp lý, khoa học để tập trung tham gia đầy đủ các buổi luyện tập, với tinh thần nỗ lực hết mình, giành kết quả cao nhất có thể…”.

Tập luyện các nội dung bắn súng.

Càng gần tới hội thi, việc tổ chức tập luyện càng được chú trọng hơn bao giờ hết. Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng những ngày này các cán bộ, chiến sỹ của đội vẫn căng mình đội nắng để luyện tập.

Thượng úy Nguyễn Đức Tuấn - tham dự nội dung thi điều lệnh CAND, chia sẻ: “Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng toàn đội thi đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện sự quyết tâm cao, nỗ lực tập luyện và chấp hành nghiêm các quy định trên thao trường nhằm đạt được những kết quả tốt nhất”.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về công tác tổ chức và với tinh thần, quyết tâm tập luyện hết mình của đội ngũ huấn luyện viên, cán bộ, chiến sỹ của đội thi Công an Hà Tĩnh, tin rằng, Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân năm 2022 – bảng 4 sẽ thành công tốt đẹp.

Qua đó góp phần lan tỏa truyền thống mưu trí, dũng cảm “Vì nước, vì dân, quên thân phục vụ” của lực lượng Cảnh sát Nhân dân trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Từng bước xây dựng lực lượng CAND nói chung và lực lượng Công an Hà Tĩnh nói riêng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ mới”.

Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an Nhân dân năm 2022, gồm các nội dung: thực hành của chỉ huy về điều lệnh CAND, duyệt đội ngũ; kỹ thuật, chiến thuật CAND, tình huống ứng dụng võ thuật CAND, bài võ tổng hợp và bài Mai Hoa Quyền 52 động tác; bắn các loại súng ngắn CZ75, súng AK với các bài bắn chậm, bắn súng ứng dụng, bắn điểm xạ 3 tư thế, bắn vận động 3 tư thế và bắn đĩa…. Đặc biệt, môn bắn súng quân dụng là nội dung lần đầu tiên được đưa vào thi đấu trong khuôn khổ hội thi. Bảng thi số 4, khai mạc vào sáng 30/5/2022 tại Hà Tĩnh với gần 1.000 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ đến từ công an 8 tỉnh và 2 đơn vị trực thuộc Bộ Công an, gồm: Hà Tĩnh, Hà Nam, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và liên quân Cục Cảnh sát giao thông và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Mai Hoàng - Nga Nguyễn