Tân binh Hà Tĩnh lên đường làm nghĩa vụ với Tổ quốc

Tại lễ giao nhận quân ở các địa phương, các tân binh đều bày tỏ quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm nay, Hà Tĩnh có 1.200 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 245 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành, cơ quan, đơn vị đã về các địa phương chung vui với tân binh.

Tại sân vận động thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn tổ chức lễ giao quân năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh cùng các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh cùng tham dự

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh cùng các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Hà Tĩnh cùng tham dự lễ giao nhận quân tại Hương Sơn.

Đợt này, toàn huyện Hương Sơn có 146 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, 120 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; 26 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm thắp đuốc truyền thống...

...Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ đánh trống tòng quân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ.

Giờ phút bịn rịn chia tay...

...

...

Đợt này, các thanh niện ưu tú của huyện Hương Sơn lên đường thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị: Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) có 61 thanh niên; 45 tân binh về Vùng 3 Hải quân (Bộ Tư lệnh Hải quân); 7 tân binh về Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) và 7 người được phân bổ về Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đến động viên, tiễn các thanh niên TX Kỳ Anh lên đường nhập ngũ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Năm 2023, thị xã Kỳ Anh có 65 thanh niên tham gia nhập ngũ, trong đó có 52 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 13 thanh niên tham gia lực lượng công an nhân dân. Số tân binh nhập ngũ được giao cho các đơn vị: Bộ đội Biên phòng, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh), Vùng 3 Hải quân và Công an tỉnh.

Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành tiến hành nghi thức thắp lửa truyền thống tại lễ giao nhận quân năm 2023.

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn động viên, giao nhiệm vụ cho các tân binh tại lễ giao nhận quân.

Thay mặt 65 thanh niên ưu tú, tân binh Nguyễn Danh Thái hứa quyết tâm phấn đấu rèn luyện, học tập, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Tại huyện Can Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, lãnh đạo sở, ngành và địa phương đã có mặt động viên, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà cùng các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, lãnh đạo sở, ngành và địa phương đã có mặt động viên, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm 2023, huyện Can Lộc có 150 thanh niên tham gia nhập ngũ, trong đó có 129 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự và 21 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Các thanh niên ưu tú của huyện lên đường thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị: Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh), Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4), Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4), Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an Hà Tĩnh.

Ông Đặng Trần Phong - Chủ tịch UBND huyện Can Lộc đánh trống hội giao quân với mong muốn các tân binh sẽ phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng của quê hương, nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, Công an nhân dân, ra sức thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Tân binh Nguyễn Văn Đạt hứa quyết tâm phấn đấu rèn luyện, học tập, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao .

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tặng hoa, quà cho các đơn vị nhận quân và thanh niên lên đường làm nhiệm vụ.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị nhận quân và tân binh.

Sự động viên, tình cảm của người thân, bạn bè sẽ là động lực cho các tân binh trên hành trình mới...

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành đã tham dự lễ giao nhận quân năm 2023 của huyện Nghi Xuân, tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Nguyễn Du, thị trấn Tiên Điền.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Đợt giao quân năm nay, toàn huyện có 125 tân binh, trong đó 104 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 21 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Các tân binh đều là công dân ưu tú, chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo quân số và thời gian quy định.

Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh thắp lửa truyền thống tại buổi lễ.

Chủ tịch UBND huyện Lê Anh Dũng nổi trống giao quân

Lễ ký kết giao nhận quân nhân.

125 tân binh sẽ được phân bổ cho các đơn vị: Vùng 2 Cảnh sát biển (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Lữ đoàn Công binh 414, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải tặng hoa động viên các tân binh.

... và cùng lãnh đạo huyện chụp ảnh lưu niệm

Lên đường tòng quân không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà còn là môi trường để thanh niên huyện Nghi Xuân thể hiện khát vọng cống hiến, nêu cao tinh thần trách nhiệm sẵn sàng rèn luyện và phục vụ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng tham dự buổi lễ giao nhận quân năm 2023 của huyện Cẩm Xuyên, tổ chức tại Quảng trường Hà Huy Tập.

Cùng dự có lãnh đạo các ban ngành, đơn vị nhận quân, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên và đông đảo người dân địa phương.

Năm 2023, huyện Cẩm Xuyên có 160 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 136 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 24 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an.

Các thanh niên ưu tú của huyện Cẩm Xuyên lên đường thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị: Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh), Vùng 3 Hải quân (Bộ Tư lệnh Hải quân), Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảnh sát biển, Công an tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Thành đã thắp lửa truyền thống.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình nổi hội trống giao quân.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Bình nhấn mạnh, huyện Cẩm Xuyên xem công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Mong các tân binh phát huy tinh thần cách mạng truyền thống của quê hương anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt cho 160 tân binh của huyện Cẩm Xuyên lên đường nhập ngũ, tân binh Trần Huy Cường ở thị trấn Cẩm Xuyên bày tỏ quyết tâm giữ vững bản lĩnh chính trị, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc và Nhân dân giao phó.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng tặng hoa...

... và tặng quà cho các đơn vị nhận quân.

Lãnh đạo các ban, ngành, huyện Cẩm Xuyên tặng quà cho các đơn vị nhận quân.

Lễ giao nhận quân năm 2023 tại huyện Cẩm Xuyên diễn ra nhanh gọn, đảm bảo an toàn và trang nghiêm.

Tân binh chia tay người thân để lên đường nhập ngũ với khí thế và quyết tâm nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Lộc Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải tham dự, động viên 102 người con ưu tú của quê hương Lộc Hà lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2023, Lộc Hà có 102 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 86 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 16 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Trong 86 tân binh tham gia nghĩa vụ quân sự năm nay có đến 80 người dưới 21 tuổi, 74 người có sức khỏe loại 1 và loại 2, 78 người tốt nghiệp THPT, 6 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, 11 người là con em vùng giáo, 7 người là con em cán bộ, công chức...

Lễ giao nhận quân diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, long trọng. Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn tham gia thắp đuốc truyền thống.

Sau những hồi trống tòng quân, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng phát biểu chúc mừng, mong muốn các tân binh lên đường làm nhiệm vụ lần này phải phát huy truyền thống cách mạng của quân đội, quê hương, không ngừng nỗ lực cố gắng, hăng hái thi đua, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tân binh Nguyễn Văn Phúc ở xã Thạch Châu thay mặt những người con quê hương nguyện hứa sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện, cống hiến để xứng đáng sự tin tưởng của quê hương và gia đình.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Lộc Hà Hoàng Thị Quỳnh Oanh đại diện cho những người mẹ, người chị chúc tân binh lên đường “chân cứng đá mềm”, đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ xây dựng hậu phương vững chắc để những người lính trẻ yên tâm cống hiến cho Tổ quốc.

Trung tá Nguyễn Thành Trung - Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80 (Quân khu 4) thay mặt 6 đơn vị nhận quân đánh giá cao chất lượng tân binh và công tác tổ chức lễ giao nhận quân của Lộc Hà. Các đơn vị nhận quân hứa sẽ giáo dục, hỗ trợ để các tân binh ngày càng trưởng thành, có tính kỷ luật cao, có tinh thần chiến đấu tốt, có bản lĩnh vững vàng...

Trước lúc chia tay, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải đã trực tiếp đến động viên, tặng hoa, tặng quà chúc mừng các tân binh.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Lộc Hà cũng có những bó hoa tươi thắm để động viên, chúc mừng tân binh trước lúc vào đơn vị.

Lễ giao nhận công dân nhập ngũ năm 2023 ở Lộc Hà đã thành công tốt đẹp, đảm bảo quy trình, đúng quy định, an toàn về mọi mặt. Sau lễ giao quân là những phút giây bịn rịn, lưu luyến buổi chia tay của người thân, gia đình, bạn bè, đồng chí...

Tại Vũ Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, huyện Vũ Quang và các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể cùng với người thân, bạn bè đã có mặt từ sớm tại sân vận động huyện để tiễn 38 tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Đại biểu tham dự buổi lễ thực hiện nghi lễ chào cờ.

Năm 2023, huyện Vũ Quang có 38 thanh niên được lệnh lên đường nhập ngũ, trong đó có 29 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự và 9 thanh niên làm nghĩa vụ Công an nhân dân. Các tân binh được giao về các đơn vị: Sư đoàn 324 - Quân khu 4, Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh), Biên Phòng tỉnh; 9 thanh niên làm nghĩa vụ công an tại Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng nổi trống hội giao quân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tặng quà chúc mừng các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng quà, động viên các tân binh trong môi trường mới không ngừng rèn luyện, phấn đấu để cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Các tân binh đều thể hiện quyết tâm lên đường làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các đơn vị nhận quân, lãnh đạo huyện cùng dự lễ giao nhận quân năm 2023 tại huyện Hương Khê.

Hòa chung không khí của ngày hội tòng quân trên toàn tỉnh, sáng 7/2, huyện Hương Khê tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các đơn vị nhận quân, lãnh đạo huyện cùng dự.

Năm 2023, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại huyện Hương Khê tiến hành theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng. Nhờ đó, các tân binh được tuyển chọn đều đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn.

Bí thư Huyện ủy Hương Khê Nguyễn Thanh Điện thắp lửa truyền thống.

Chủ tịch UBND huyện Ngô Xuân Ninh đánh trống giao quân.

Các tân binh Hương Khê nhập ngũ vào các đơn vị: Sư đoàn 324 - Quân khu 4; Lữ đoàn Công binh 414 - Quân khu 4; Trung đoàn 841 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh. Các tân binh bày tỏ quyết tâm sẽ phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nỗ lực học tập, rèn luyện tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa, động viên các tân binh cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huyện Hương Khê có 2 thanh niên nhập ngũ là công dân đồng bào dân tộc thiểu số và 1 công dân là đảng viên.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đã tham dự lễ giao nhận quân năm 2023 của TX Hồng Lĩnh và động viên các thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ.

Đại biểu dự lễ giao nhận quân năm 2023 tại TX Hồng Lĩnh

Năm 2023, TX Hồng Lĩnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 35 công dân lên đường nhập ngũ; trong đó có 26 chỉ tiêu quân sự và 9 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Các tân binh của TX Hồng Lĩnh nhập ngũ đợt này được giao cho các đơn vị: Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4), Trung đoàn 841 (BCH Quân sự tỉnh), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Công an tỉnh.

Năm nay, Hội đồng Nghĩa vũ quân sự TX Hồng Lĩnh đã thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật, nhờ đó, các tân binh đều đáp ứng yêu cầu phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. Ảnh: Tân binh Nguyễn Viết Nhật (phường Bắc Hồng) đại diện cho 35 tân binh lên đường nhập ngũ phát biểu trước giờ ra quân.

Trong số các công dân TX Hồng Lĩnh thực nghĩa vụ quân sự năm nay có 32 công dân đạt sức khỏe loại 1 và loại 2; 5 công dân có trình độ cao đẳng, đại học và 30 công dân có trình độ 12/12. Ảnh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ tặng quà cho các đơn vị nhận quân

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ...

... và lãnh đạo TX Hồng Lĩnh tặng hoa, quà động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân tại TX Hồng Lĩnh diễn ra trang trọng, nhanh gọn và đảm bảo các quy định. Các tân binh đều thể hiện sự háo hức, quyết tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại huyện Thạch Hà, Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã đến động viên, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ. Năm 2023, huyện Thạch Hà có 157 thanh niên tham gia nhập ngũ, trong đó có 132 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 25 thanh niên tham gia lực lượng Công an nhân dân. Chương trình văn nghệ chào mừng tại lễ giao nhận quân. Đoàn chủ tịch thực hiện nghi thức chào cờ. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt thắp đuốc truyền thống. Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa đề nghị các tân binh tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng và năng lực công tác, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sỹ Công an nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tân binh Trần Quốc Huy hứa quyết tâm phấn đấu rèn luyện, học tập, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, sẽ luôn đoàn kết, gắn bó với đồng chí, đồng đội, hăng hái thi đua lập thành tích trong suốt thời gian phục vụ tại quân ngũ. Các tân binh của huyện Thạch Hà được giao về Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4), Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4), Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh. Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo cùng Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương... ... và lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng hoa các tân binh. Bịn rịn giờ phút chia tay. Chụp ảnh lưu lại kỷ niệm trước giờ lên đường.

Nhóm P.V