Tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các lực lượng: công an, quân sự và biên phòng cần phối hợp, trao đổi thông tin, xử lý có hiệu quả mọi tình huống để đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội.

Sáng 15/1, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ (Nghị định 03) về sự phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình trong nước, trong tỉnh và công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng. Tuy vậy, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quân khu IV, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhìn chung công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03 của lực lượng công an, quân sự và biên phòng tỉnh có nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các mặt, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT – XH của địa phương.

Thượng tá Phạm Thị Vân Hạnh - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2021.

Theo đó, công tác phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin được 3 lực lượng thực hiện thường xuyên, trong đó chủ yếu liên quan tới hoạt động phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, đảm bảo an ninh trên không gian mạng.

Tiếp tục phối hợp tham mưu và thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong đó đã xây dựng, nhân rộng 29 mô hình, tham mưu xây dựng 1 mô hình cấp tỉnh “Khu dân cư bình yên, chung sức xây xây dựng NTM” tại xã Lộc Yên, huyện hương Khê và 1 phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh)...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có 1.962/1.969 thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn an toàn ANTT; 976/1.056 cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn ANTT; 171/181 xã đạt tiêu chí 19.2; 6 huyện đạt chuẩn NTM, TP Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh: Thời gian tới đây, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, tình hình an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài nước vẫn còn nhiều tiềm ẩn nhiều nguy cơ, do đó 3 lực lượng cần đẩy mạnh việc nắm tình hình, trao đổi thông tin để cùng xử lý tốt mọi tình huống.

Công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa các lực lượng ngày càng được quan tâm và đạt hiệu quả, chất lượng. Lực lượng công an phối hợp biên phòng trao đổi thông tin, xác minh làm rõ, khởi tố 1 vụ án “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Phát hiện, bắt giữ 72 vụ/144 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, đánh bạc, xuất nhập cảnh trái phép; phát hiện, bắt giữ 6 vụ/7 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 13 bánh heroin, 28kg ma túy tổng hợp, 0,9kg ketamine, 238.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến…

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Thời gian qua, sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa 3 lực lượng rất tốt, góp phần vào đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, 3 lực lượng tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 03, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện diễn ra trên địa bàn; phối hợp bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh: 3 lực lượng cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp nắm tình hình, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin để tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết triệt để, hiệu quả những vấn đề phức tạp về QP - AN ngay tại cơ sở.

Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tham mưu chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tại TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh, Lộc Hà, Hương Sơn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã trao đổi và đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời cùng thống nhất một số nội dung trong việc thực hiện Nghị định 03 trong thời gian tới…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và biểu dương sự phối hợp của 3 lực lượng công an, quân sự và biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Điều này đã góp phần phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh nhà.

Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị định 03, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị các cơ quan công an, quân sự, biên phòng xác định “ba lực lượng phải là một” để cùng phối hợp trên tất cả các lĩnh vực, trao đổi thẳng thắn, đầy đủ các thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng cần có kế hoạch cụ thể trong bám nắm thông tin, dự báo sát đúng với tình hình thực tế; tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn; nắm chắc tình hình, xử lý tốt ngay từ cơ sở, tránh để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; tập trung phối hợp đấu tranh các đối tượng cơ hội chính trị, phản bác các luận điệu sai trái trên không gian mạng; duy trì nghiêm các hoạt động trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022...

