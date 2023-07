Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho các hoạt động diễn tập

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu: Ban CHQS huyện Can Lộc tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, chuẩn bị tốt cho diễn tập chiến đấu năm 2023.

Sáng 3/7, Đảng ủy Quân sự huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện Can Lộc đã tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ; chủ động tham mưu có hiệu quả, chất lượng cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các nhiệm vụ QS - QP trên địa bàn. Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đảng ủy Quân sự huyện cũng đã triển khai hiệu quả công tác huấn luyện chiến đấu, bồi dưỡng kiến thức QPAN; hoàn thành chỉ tiêu giao quân; tham gia tích cực, hiệu quả các phong trào ở địa phương như: xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM; phòng chống thiên tai, dịch bệnh. 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện được đánh giá là đơn vị tốp đầu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số mục tiêu, chỉ tiêu và những giải pháp khắc phục hạn chế trong thời gian qua, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; tham mưu, chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ năm 2023; lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự huyện Can Lộc.

Thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác tham mưu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; sẵn sàng xung kích đi đầu trong các hoạt động đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân huấn luyện, xây dựng lực lượng; chuẩn bị tốt cho diễn tập chiến đấu sắp tới...

Đồng chí Nghiêm Sỹ Đống - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Can Lộc kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nghiêm Sỹ Đống - Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Can Lộc đánh giá cao tinh thần đoàn kết, vai trò tiên phong của cán bộ, chiến sỹ LLVT trong các hoạt động, góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Bí thư Huyện ủy - Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập trên địa bàn theo đúng kế hoạch; giải quyết dứt điểm một số nội dung liên quan đến công tác quản lý đất quốc phòng; tiếp tục nắm và dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống nảy sinh, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Anh Thư