Tiến bước dưới quân kỳ với sứ mệnh thiêng liêng

Chia tay gia đình, bạn bè, quê hương, 1.445 người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ với ước nguyện sẽ viết tiếp những trang sử vàng chói lọi dưới bóng quân kỳ bằng sức trẻ, quyết tâm cao, lòng nhiệt huyết và những ước mơ, hoài bão.

Tân binh Trần Quốc Hội ở xã Quang Thọ (Vũ Quang) sẵn sàng hành trang trước lúc lên đường nhập ngũ.

Đêm trước lúc lên đường, tân binh Bùi Quốc Hội (SN 2002) - người dân tộc Lào ở thôn Kim Quang, xã Quang Thọ (Vũ Quang) thao thức không ngủ. 4 giờ sáng, khi đại ngàn hùng vĩ đang chìm trong sương đêm, khu tái định cư Hói Trung im lìm trong giấc ngủ, cả gia đình Hội đã quây quần bên nhau, chuẩn bị những phần việc còn lại để sớm đến địa điểm hội quân.

Tân binh Bùi Quốc Hội (hàng ngoài, ngồi thứ 2) trong hàng ngũ, chuẩn bị lên đường về đơn vị Sư đoàn 324 (Quân khu 4).

Tân binh Bùi Quốc Hội chia sẻ: “Không chỉ bản thân mà cả gia đình và bà con xóm giềng cũng đều rất vinh dự, vui mừng khi thấy em được khoác lên mình bộ quân phục. Tình yêu thương của gia đình, tình cảm của bạn bè, niềm tin của quê hương là động lực, hành trang để em lên đường thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của một thanh niên trong thời đại mới. Khi đến Sư đoàn 324 (Quân khu 4) em sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để rèn luyện, học tập, cống hiến cho quân đội”.

Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang Bùi Khắc Bằng chia sẻ: “Tuy quân số không nhiều nhưng chúng tôi đã tuyển chọn những công dân ưu tú nhất để lên đường nhập ngũ. Để “tiếp lửa” cho 38 tân binh (gồm 29 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự, 9 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân - PV), chúng tôi đã thăm hỏi, tặng quà, động viên kịp thời, trách nhiệm. Các tân binh đều có ý thức khắc phục khó khăn, thể hiện niềm tự hào khi là thế hệ kế tiếp viết thêm trang sử hào hùng của quân đội”.

Ở huyện ven biển Lộc Hà, từ sáng sớm, khắp các nẻo đường quê đã rợp bóng cờ hoa, tiếng vui cười, hệ thống loa phát thanh vang mãi những khúc quân hành rộn ràng, hoành tráng. Trong bầu không khí náo nhiệt, hàng nghìn người thân, bạn bè, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội đã tề tựu về trung tâm huyện để tiễn 102 tân binh (trong đó có 16 tân binh thực hiện nghĩa vụ công an) lên đường tòng quân.

Đầm ấm tình đồng chí, đồng đội trong buổi chia tay của tân binh xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà).

Thượng tá Trần Đình Biểu - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lộc Hà phấn khởi: “Những ngày gần đây và tại buổi giao quân hôm nay, chúng tôi đã cùng cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể và gia đình, người thân, bạn bè các tân binh đã tổ chức những việc làm thiết thực, ý nghĩa, ấm áp tình cảm, tiếp thêm sức mạnh cho 102 tân binh vững tin lên đường làm nhiệm vụ. Các tân binh cũng mang theo hành trang là sự quyết tâm, lòng nhiệt huyết, sự trung thành và khát vọng cống hiến để góp sức bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng quân đội vững mạnh”.

“Chúc con lên đường mạnh giỏi, mẹ ở nhà luôn nhớ và yêu con!”

Không khí ngày hội tòng quân cũng diễn ra và lan tỏa khắp nơi trên khắp dải đất Hồng Lam, nhất là tại những địa phương có nhiều tân binh nhập ngũ như: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn, huyện Kỳ Anh...

Từ miền núi xuống miền biển, từ thành thị đến nông thôn đều hân hoan, phấn khởi và đầy trách nhiệm tiễn 1.445 người con quê hương Hà Tĩnh lên đường làm nhiệm vụ tại các đơn vị: Sư đoàn 324 (Quân khu 4), Vùng 3 Hải quân, Trung đoàn 841, Lữ đoàn Thông tin 80, Cảnh sát biển, BĐBP Hà Tĩnh, Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4), Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4), Công an tỉnh và các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Trong những tân binh lên đường nhập ngũ lần này có 45% đã được học cảm tình Đảng và có 13 đảng viên. Với nhận thức chính trị, lý tưởng và lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, những “hạt giống đỏ” này sẽ là những cá nhân tiêu biểu cùng tất cả tân binh khác tiếp tục chiến đấu, cống hiến hết mình vì nhiệm vụ thiêng liêng.

Tân binh Trần Hà Đô ở xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân) chia sẻ: “Là đảng viên trẻ, tôi nguyện xếp bút nghiên, tạm xa giảng đường đại học để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong bộ quân phục ở Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4), tôi sẽ huấn luyện chăm chỉ, học tập nghiêm túc, không ngừng rèn luyện bản thân, không ngại khó, ngại khổ để ngày càng trưởng thành”.

Phút bịn rịn lúc chia tay của người đảng viên trẻ Trần Hà Đô.

Trong số các tân binh lên đường nhập ngũ lần này có 131 người đã từng tốt nghiệp cao đẳng, đại học và gần 10 người xin bảo lưu kết quả học đại học.

Những người lính trẻ sẵn sàng xếp bút nghiêng, chấp nhận từ bỏ công việc cho thu nhập ổn định để thực hiện nhiệm vụ đối với Tổ quốc. Tân binh Văn Ngọc Anh ở xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Vừa hoàn thành chương trình học tại Đại học Nha Trang, em đã tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự vì bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ, là niềm tự hào của bản thân và gia đình, tri ân các thế hệ cha anh đi trước. Giờ đây, em nguyện sẽ đưa kiến thức, sức trẻ, tinh thần trách nhiệm của mình để làm tròn nhiệm vụ được giao".

Tân binh Văn Ngọc Anh (đã tốt nghiệp đại học) với nụ cười rạng rỡ trong ngày tòng quân.

Dưới ngọn đuốc truyền thống và những hồi trống hội tòng quân giục giã, tất cả 134 tân binh là con em đồng bào công giáo tràn đầy lòng quyết tâm, hăng hái lên đường. Vì trách nhiệm đối với Tổ quốc, nghĩa vụ của mỗi công dân và tinh thần “Kính chúa, yêu nước”, những người lính trẻ quyết tâm lập chiến công trong quân ngũ.

“Em rất vinh dự, tự hào vì được là 1 trong 5 tân binh công giáo của xã lên đường nhập ngũ lần này. Được vào quân đội, em sẽ tiếp bước các thế hệ cha anh, đóng góp một phần công sức của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” - tân binh Nguyễn Tiến Trung ở xã Kỳ Hà (TX Kỳ Anh) bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Khuyên bịn rịn bên tân binh Nguyễn Tiến Trung lúc con vào đơn vị.

Chị Nguyễn Thị Khuyên (mẹ tân binh Nguyễn Tiến Trung) chia sẻ: “Nhà ít người, cuộc sống gia đình còn khó khăn, nhưng khi cháu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và hôm nay lên đường nhập ngũ, chúng tôi rất ủng hộ. Trước lúc con vào đơn vị, tôi luôn nhắc nhở cháu phải luôn gắng sức thi đua cùng đồng đội, không vi phạm kỷ luật làm ảnh hưởng đến đơn vị. Tôi cũng động viên cháu không phân tâm việc ở nhà, cứ yên tâm rèn luyện bản lĩnh, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, đem tài năng và sức trẻ cống hiến cho sự nghiệp chung".

Một trong những điểm nhấn nổi bật nhất trong lễ giao nhận quân năm nay là chất lượng tân tinh được đánh giá rất cao. Thiếu tá Nguyễn Văn Tuần – Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 15 Sư đoàn 324 (Quân khu 4) chia sẻ: “Công tác tuyển quân, giao quân năm nay được chính quyền địa phương tổ chức rất chu đáo và bài bản. Chất lượng quân năm nay tốt hơn nhiều năm trước. Đây được xem là một trong những cơ sở quan trọng để xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và có thể bồi dưỡng được nhiều người phục vụ lâu dài trong quân đội. Sau khi nhận quân, đơn vị sẽ tạo thuận lợi để các chiến sỹ trẻ nhanh hòa nhập môi trường quân ngũ, bước vào mùa huấn luyện với quyết tâm đạt kết quả cao”.

Tân binh Nguyễn Thế Tài (Thạch Hà) tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân tại Công an tỉnh.

Trong không khí chung của ngày hội tòng quân năm nay, 245 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân cũng hăm hở lên đường, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Trung tá Trần Thị Quỳnh Trang - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động, tuyển chọn công dân đến tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh; thành lập hội đồng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân và tiến hành rà soát thanh niên trong độ tuổi từ 18 - 25, bảo đảm phẩm chất đạo đức, trình độ, lý lịch, đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quá trình rèn luyện, học tập, nhiệm vụ và chế độ chính sách công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân".

Các tân binh Cẩm Xuyên lên đường làm nhiệm vụ ở Tiểu đoàn 15 Sư đoàn 324 (Quân khu 4)

Thượng tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh phấn khởi: “Đến thời điểm này, 13/13 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh đã hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2023. Lễ giao nhận quân ở các nơi đều được tổ chức trang trọng, đúng quy định; công tác giao - nhận quân diễn ra nhanh gọn, an toàn, chặt chẽ, bảo đảm giao đủ 100% chỉ tiêu cho các đơn vị nhận quân. Các tân binh đều hăng hái lên đường, phấn khởi về đơn vị, quyết chí lập công với ước nguyện được đóng góp một phần công sức của mình cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Năm 2023, Hà Tĩnh có 1.445 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 1.200 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 245 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Chất lượng tân binh năm nay tốt hơn các năm trước với 1.227 người có sức khỏe loại 1 và loại 2, 132 người đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, 3 đảng viên, 134 con em công giáo, 5 công dân đồng bào dân tộc... Các thanh niên tham gia nghĩa vụ năm nay được biên chế về các đơn vị: Sư đoàn 324 (Quân khu 4) với 540 tân binh; Vùng 3 Hải quân 220 tân binh; Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh) 90 tân binh; Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) 60 tân binh; Cảnh sát biển 50 tân binh; BĐBP Hà Tĩnh, Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4), Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4) mỗi đơn vị 80 tân binh; Công an tỉnh 150 tân binh; các đơn vị trực thuộc Bộ Công an 95 tân binh.

Nhóm PV