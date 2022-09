Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ bí mật Nhà nước

Chiều 22/9, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Phạm Văn Vinh - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn tiếp và làm việc với đoàn.