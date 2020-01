Trang cấp xe mô tô cho công an chính quy các xã ở Hà Tĩnh

Sáng 11/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bàn giao trang cấp xe mô tô đợt 1 cho các xã đã triển khai công an xã chính quy thuộc xã trọng điểm về ANTT và các xã địa bàn đi lại khó khăn, xa trung tâm.

Việc hỗ trợ phương tiện xe mô tô cho lực lượng công an xã trên địa bàn toàn tỉnh thể hiện sự quan tâm của Bộ Công an, Công an tỉnh đến điều kiện công tác, chiến đấu của lực lượng công an xã

Số mô tô trên nằm trong Đề án nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng công an cơ sở và trang bị, cấp mới 43 xe máy cho các xã đã triển khai công an xã chính quy là xã trọng điểm về ANTT và các xã địa bàn đi lại khó khăn, xa trung tâm.

Hoạt động hỗ trợ phương tiện xe mô tô cho lực lượng công an xã trên địa bàn toàn tỉnh thể hiện sự quan tâm của Bộ Công an, Công an tỉnh đến điều kiện công tác, chiến đấu của lực lượng công an xã, nhất là sau khi triển khai công an xã chính quy, góp phần xây dựng lực lượng công an xã tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Đồng thời hỗ trợ phương tiện giúp lực lượng công an xã từng bước vượt qua khó khăn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh tại cơ sở.

Đợt 1 này trang cấp 43 xe máy cho các xã, số còn lại sẻ được trang cấp trong quý I năm 2020

Được biết, Công an tỉnh đã tiến hành đấu thầu và hoàn thành thủ tục mua sắm 108 xe mô tô phục vụ công tác của lực lượng công an xã. Đợt 1 này trang cấp 43 xe máy cho các xã, số còn lại sẽ được trang cấp trong quý I năm 2020.

Sỹ Quý