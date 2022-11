Triển khai “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 với cách làm mới, khí thế mới

Tại Hà Tĩnh, “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 đã được tổ chức ở 1.407 điểm với hơn 84.000 nghìn lượt người tham gia.

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Chiều 23/11, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị trực tuyến Bộ Công an tổ chức tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022; triển khai kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” trên toàn quốc. Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Đình Hải - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải và Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hồng Phong điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng dịch COVID-19, năm 2022, “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2022) (gọi tắt là ngày hội) được tổ chức sôi nổi trong cả nước với 5.813 điểm. Các điểm tổ chức được tập trung ở thôn, xóm, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp và có sự tham gia của lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương. Các địa phương đều chọn tổ chức điểm trước khi chỉ đạo tổ chức diện rộng.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Hoạt động các ngày hội được tổ chức ý nghĩa, phong phú, sáng tạo với phần lễ và phần hội.

Phần lễ gặp mặt, ôn lại truyền thống, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng phong trào và ký kết giao ước thi đua.

Phần hội được tổ chức với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, diễn tập, diễn đàn, thi tìm hiểu pháp luật...

Cùng đó, công an các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, người nghèo với hơn 35.000 suất quà trị giá gần 35 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với hơn 45.592 cuộc thu hút hơn 12.780.000 người tham dự; phát hành hơn 300.000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền...

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, Bộ Công an cũng triển khai thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” .

Theo đó, Bộ Công an xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công an các đơn vị, địa phương, các đơn vị thuộc cơ quan Bộ trong thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Đại biểu Công an tỉnh dự hội nghị.

Về việc xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, được thực hiện từ đầu năm 2022 ở 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Sau 1 năm triển khai, năm 2023, Bộ Công an tiếp tục triển khai mô hình ở 58 tỉnh còn lại, mỗi tỉnh lựa chọn ít nhất 1 công an phường để xây dựng thí điểm.

Đối với 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai tiếp tục tham mưu hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, duy trì bền vững các tiêu chí đã đạt và tổ chức nhân rộng ở mỗi đơn vị cấp quận trực thuộc ít nhất 1 công an phường điển hình.

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã chia sẻ kết quả, những cách làm hay; những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại trong quá trình tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả các tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM và xây dựng thí điểm mô hình "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

Các đại biểu sở, ngành dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị thời gian tới, đảng ủy công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn, phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm để tiếp tục tham mưu, triển khai “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 với cách làm mới, tinh thần mới, khí thế mới.

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: congan.haiphong.gov.vn

Đẩy mạnh và đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó đưa ngày hội thực sự của Nhân dân, tạo phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc lan tỏa rộng khắp, đi vào thực chất, hiệu quả.

Trung tướng Lê Quốc Hùng cũng yêu cầu đơn vị, địa phương trên cơ sở kế hoạch đã được Bộ Công an xây dựng, cần quan tâm nắm bắt những điểm mới của bộ tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện.

Đồng thời, cụ thể hóa kế hoạch, rà soát toàn diện thực trạng tình hình công an phường trên địa bàn để lựa chọn xây dựng điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã trao tặng bằng khen cho 27 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2022.

Tại Hà Tĩnh, ngày hội được tổ chức ở 1.407 điểm với hơn 84.000 nghìn lượt người tham gia. Việc tổ chức ngày hội được tổ chức với quan điểm người dân là chủ thể chính, phần lễ được tổ chức ngắn gọn, tập trung ưu tiên phần hội với các hoạt động vui tươi, tạo lan tỏa trong Nhân dân. Công an tỉnh đã chỉ đạo lồng ghép với việc tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phát động, nhân rộng các mô hình phong trào quần chúng. Toàn tỉnh có 444 tập thể, 704 cá nhân được khen thưởng các cấp; 178 cá nhân được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng Công an tỉnh cũng tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; huy động, kêu gọi nguồn lực thăm tặng quà, khám chữa bệnh cho các gia đình khó khăn, hộ nghèo...

Thu Hà