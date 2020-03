Trung tá Bùi Trọng Thu: “Phần thưởng lớn nhất là được dân quý, dân tin”

Đó là tâm sự của Trung tá Bùi Trọng Thu - Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Lộc Hà – Hà Tĩnh), người có gần 20 năm gắn bó với công tác an ninh.

Trung tá Bùi Trọng Thu triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2020 cho anh em trong Đội An ninh

Năm 2001, sau khi tốt nghiệp Trung cấp An ninh nhân dân, Bùi Trọng Thu được phân công công tác tại Đội An ninh - Công an huyện Hương Khê. Sau một thời gian gắn bó với vùng đất này, anh được cấp trên cử đi học tại Học viện An ninh. Ra trường, anh tiếp tục gắn bó với công tác an ninh tại đơn vị mới ở Công an huyện Lộc Hà.

Xác định, muốn làm tốt nhiệm vụ của một người chiến sĩ an ninh, điều quan trọng nhất, phải gần dân và phải được dân tin yêu, anh luôn xem thôn, xóm, bà con nhân dân trên địa bàn công tác như ngôi nhà thứ 2 của mình. Vì vậy, anh thường xuyên xuống cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó giúp lãnh đạo Công an huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn.

Nhờ thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt rõ tình hình nên Trung tá Thu luôn tham mưu kịp thời, sát đúng cho Ban chỉ huy đơn vị triển khai có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bằng sự tận tâm, trách nhiệm với công việc, sự gần gũi với nhân dân, anh luôn được bà con nhân dân tin yêu, giúp đỡ. Ông Trần Đình Thư – thôn Xuân Hòa, thị trấn Lộc Hà, chia sẻ: “Trung tá Bùi Trọng Thu luôn gần gũi, lắng nghe, chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, chính vì vậy, người dân chúng tôi tin và làm theo những gì trung tá Thu nói. Nhiều năm trở lại đây, tình hình ANTT ở trên địa bàn thôn Xuân Hà luôn được đảm bảo, một phần trong đó là nhờ sự thường xuyên bám sát địa bàn để động viên, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước của trung tá Thu…”.

Những năm gần đây, với chính sách thu hút đầu tư, huyện Lộc Hà đã tập trung triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm như dự án nâng cấp tỉnh lộ 9, dự án 15B... Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng trở nên hết sức quan trọng. Tuy nhiên, có từng thời điểm, công tác tuyên truyền chưa thực hiện đồng bộ, nên một bộ phận người dân còn chưa nắm và hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương.

Trung tá Thu trao đổi với đồng nghiệp về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Với trách nhiệm là Đội trưởng Đội An ninh, Trung tá Bùi Trọng Thu đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, nắm chắc tình hình, tham mưu, xử lý tốt các vụ việc phát sinh trên địa bàn, đồng thời chia sẻ tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân nên người dân đã tin tưởng vào những chủ trương của các cấp để từ đó thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt sau sự cố môi trường biển (năm 2016), công tác an ninh được đặt ra với yêu cầu, đòi hỏi cao hơn. Như lửa thử vàng, gian nan thử sức, Trung tá Thu và cán bộ, chiến sỹ Đội An ninh Công an huyện Lộc Hà ngày đêm bám địa bàn, sáng tạo trong công tác, tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện, Ban chỉ huy đơn vị ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Khắc ghi lời Bác dạy, trong quá trình công tác, Đội trưởng Bùi Trọng Thu luôn nêu cao tinh thần đi đầu, gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác. Với vai trò là Bí thư Chi bộ, anh làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, chiến sỹ ở Chi bộ mình phụ trách. Những năm qua, Chi bộ An ninh luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện giao. Từ năm 2012 đến nay, Đội An ninh giữ vững danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Năm 2019, Trung tá Thu được Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh danh điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thượng tá Dương Quang Tùng – Trưởng Công an huyện Lộc Hà nhận xét: “Trung tá Bùi Trọng Thu là người nhiệt tình với công việc, gắn bó sâu sát với nhân dân, những đóng góp của anh đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đội an ninh vững mạnh về mọi mặt, góp phần cùng đơn vị đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH tại địa phương...”.

Với những đóng góp của mình, từ năm 2014 đến nay, Trung tá Bùi Trọng Thu luôn đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; nhiều lần được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.

Năm 2019, anh được Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh danh điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Nhưng, với anh, phần thưởng quý giá nhất chính là sự tin yêu mà người dân dành cho mình.

Lý - Hùng