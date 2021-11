Tuổi trẻ Công an Hà Tĩnh trao hơn 190 triệu đồng đỡ đầu con trai đồng đội

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ nhận đỡ đầu cháu Trần Minh Khang - con trai của đồng chí Trần Đình Thao (cán bộ Phòng Thanh tra – Công an tỉnh, đã mất).

Đoàn thanh niên Công an tỉnh ký kết biên bản đỡ đầu

Đồng chí Trần Đình Thao là cán bộ Phòng Thanh tra Công an tỉnh, không may đã mất vì tai nạn giao thông vào tháng 10/2021. Gia đình đồng chí ở xã Mỹ Lộc (Can Lộc) thuộc diện hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ già yếu, bệnh tật, vợ chưa có nghề nghiệp ổn định và đang nuôi con nhỏ 3 tuổi là cháu Trần Minh Khang.

...và trao biểu trưng hỗ trợ tiền cho gia đình.

Nhằm chia sẻ những đau thương, mất mát cùng gia đình, sau một thời gian kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài lực lượng, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã quên góp được hơn 190 triệu đồng để đỡ đầu cháu Trần Minh Khang từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2036.

Nguyễn Nga - Sỹ Quý