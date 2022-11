Vững biên cương, yên lòng dân nơi miền sơn cước Hà Tĩnh

Với chức trách, nhiệm vụ được giao, những người lính ở Đồn Biên phòng Hòa Hải (BĐBP Hà Tĩnh) đang ngày đêm kiên trì canh giữ, bảo vệ cuộc sống yên bình nơi vùng biên.

CBCS xuống tận nhà dân tuyên truyền, vận động bà con chung tay bảo vệ biên giới, tích cực đấu tranh, tố giác các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trước đây, khu vực biên giới xã Hòa Hải (huyện Hương Khê) là điểm “nóng” vì tình trạng khai thác trộm cát sỏi, chặt phá rừng bừa bãi, săn bắt động vật rừng tràn lan. Các hành vi vi phạm quy chế biên giới diễn ra khá thường xuyên và cảnh thanh niên uống rượu, đánh bạc, gây rối trật tự thường diễn ra. Cùng với đó là nhận thức của bà con chưa tốt, đời sống của người dân còn nhiều hạn chế, công tác đảm bảo ANTT và bảo vệ chủ quyền biên giới gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Hòa Hải đã chủ động, kiên trì triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khác để đảm bảo ANTT trên địa bàn biên giới. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm nên giờ đây tình hình đã chuyển biến rõ rệt, biên cương luôn bình yên, Nhân dân phấn khởi làm ăn để xây dựng cuộc sống ấm no, sung túc.

Những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT luôn được BĐBP phối hợp với các lực lượng chức năng theo dõi.

Đại úy Nguyễn Đức Trường - Tổ trưởng Tổ địa bàn Đồn Biên phòng Hòa Hải chia sẻ: “Do địa bàn đóng quân là nơi trọng điểm về an ninh trật tự, an ninh biên giới nên chúng tôi đã tập trung khắc phục khó khăn, thiếu thốn để bám địa bàn, nắm chắc tình hình, theo dõi sát các phần tử trong danh sách “đen”. Cùng với đó, chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với công an xã, quân sự xã để cùng vào cuộc đồng bộ, hiệu quả trong các vấn đề có liên quan, nhất là đảm bảo ANTT ở khu vực biên giới trong thời điểm nhạy cảm cuối năm”.

Ngoài tiếp nhận 191 tin báo của quần chúng, từ đầu năm đến nay, BĐBP Hòa Hải đã phối hợp với các lực lượng, đơn vị chức năng tổ chức 164 đợt/799 người tuần tra kiểm soát địa bàn. Qua đó đã kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới, ngăn chặn các đối tượng xâm nhập trái phép, không cho khai thác và vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Với sự vào cuộc đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã Hòa Hải không xảy ra các vụ việc nổi cộm, vi phạm quy chế biên giới, các loại tệ nạn xã hội được đẩy lùi. Người dân cũng đã hạn chế vào rừng săn bắt động vật hoang dã.

Ông Đào Lưu (thôn 4, xã Hòa Hải) nhận xét: “Trước đây, tình hình ở khu vực biên giới chúng tôi rất lộn xộn với nhiều loại tệ nạn xã hội, nhiều vụ gây rối mất ANTT, ý thức bảo vệ biên giới của người dân chưa cao. Nhưng, với sự vào cuộc kiên trì, bền bỉ, trách nhiệm của những người lính biên phòng, tình hình đã thay đổi hẳn. Giờ đây, bà con chúng tôi không còn bất an, lo lắng về ANTT, mọi người, mọi nhà phấn khởi làm ăn, chung tay xây dựng quê hương”.

Không quản suối sâu, đèo cao, những người lính biên phòng ở Hòa Hải thường xuyên tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Cùng với đảm bảo ANTT trên địa bàn, BĐBP Hòa Hải cũng đã tập trung khắc phục khó khăn để phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới. Mỗi năm, đơn vị đã tổ chức hàng chục cuộc tuần tra biên giới kết hợp hoạt động chốt chặn, mật phục, theo dõi để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hơn 15 km đường biên và 5 cột mốc.

Trung tá Nguyễn Thanh Hiếu - Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòa Hải cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chúng tôi đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các kế hoạch, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về xây dựng, triển khai kế hoạch bảo vệ biên giới, bảo vệ địa bàn, đấu tranh trấn áp tội phạm sát với thực tiễn. Đơn vị cũng thường xuyên duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống bất thường trên địa bàn.

Ngoài ra, mỗi CBCS đều tổ chức luyện tập thành thục các phương án chiến đấu bảo vệ đồn, các mục tiêu quan trọng, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, làm nhiệm vụ A2 (gây rối ANTT, bạo loạn), hiệp đồng tác chiến tốt với các lực lượng khác... Nhờ vậy, ANTT ở địa bàn biên giới được đảm bảo, hệ thống đường biên, cột mốc và chủ quyền lãnh thổ quốc gia được bảo vệ an toàn tuyệt đối”.

BĐBP thường xuyên tuần tra, mật phục, chốt chặn những vị trí xung yếu trên tuyến biên giới dài hơn 15 km.

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hải Nguyễn Đình Hậu nhận xét: “Đồn Biên phòng Hòa Hải thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương và phát huy tốt vai trò “chủ công”, nòng cốt trong đảm bảo ANTT, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Cùng với các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, hạn chế vi phạm quy chế biên giới, những người lính quân hàm xanh cũng đã hỗ trợ, giúp đỡ địa phương và Nhân dân trong phát triển sinh kế, xây dựng NTM, nâng cao nhận thức về pháp luật, đảm bảo an sinh xã hội... góp phần ổn định tình hình, xây dựng thế trận biên phòng vững chắc”.

