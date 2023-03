Xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn ở Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Theo chỉ thị của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, công an xã, thị trấn ở Hà Tĩnh phải bám sát địa bàn, gần dân, chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở.

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 6/3/2023 về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh dự lễ ra mắt mô hình “Cải cách hành chính công an cấp xã” tại Công an xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ).

Thời gian qua, bám sát chủ trương của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được triển khai đồng bộ, đạt được những kết quả quan trọng; đã bố trí công an chính quy tại 100% xã, thị trấn, hoàn thành việc thành lập 195/195 chi bộ công an xã, thị trấn; lực lượng công an xã, thị trấn chủ động tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; nắm tình hình, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở; công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự dần đi vào nền nếp; có nhiều gương cán bộ, chiến sĩ mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, xây dựng nông thôn mới, tạo hình ảnh đẹp và niềm tin trong Nhân dân. Tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở đảm bảo, góp phần xây dựng xã hội an ninh, an toàn, trật tự, kỷ cương, phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy vậy, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an xã, thị trấn với các cơ quan, đơn vị ở cơ sở có lúc chưa chặt chẽ. Năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ chưa đồng đều. Một số cán bộ, chiến sĩ công an xã, thị trấn chưa chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, của ngành và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền. Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác, chiến đấu và sinh hoạt của công an xã, thị trấn còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức quy định.

Cán bộ Công an xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng lực lượng Công an ở cơ sở, trọng tâm là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 17/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở và xây dựng công an xã, thị trấn. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng công an xã, thị trấn, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, phục vụ trực tiếp cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của chi bộ công an xã, thị trấn; không cho phép đảng viên ngoài lực lượng công an được sinh hoạt chung với chi bộ công an xã, thị trấn, để đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ; quan tâm bố trí bổ sung đồng chí bí thư chi bộ, trưởng công an xã, thị trấn đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy xã, thị trấn; phát huy vai trò của chi bộ công an xã, thị trấn trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên công an xã, thị trấn.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa công an xã, thị trấn với các đơn vị liên quan, đoàn thể tại địa phương trong xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường công tác dân vận của công an xã, thị trấn, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn.

2 cán bộ Công an xã Xuân Lộc (Can Lộc) kịp thời hiến máu cứu người bị tai nạn giao thông.

4. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ các quy định, xem xét xây dựng, đề xuất chế độ, chính sách, hỗ trợ cho lực lượng công an xã, thị trấn và công an xã bán chuyên trách phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương; bố trí quỹ đất, kinh phí, huy động đa dạng hóa nguồn lực xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc và mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của lực lượng công an xã, thị trấn đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND tỉnh bố trí ngân sách hằng năm để đảm bảo cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

5. Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy trình công tác, văn hóa ứng xử và điều lệnh Công an nhân dân của công an các xã, thị trấn; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên công an xã, thị trấn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Xây dựng đội ngũ công an xã, thị trấn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nắm vững kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, am hiểu kiến thức xã hội, văn hóa, phong tục tập quán; bám sát địa bàn, gần dân, chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu, xử lý kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở.

Rà soát nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện về mô hình, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của công an xã, thị trấn phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục bổ sung biên chế đối với công an các xã, thị trấn theo lộ trình, bảo đảm đáp ứng yêu cầu công tác thực tiễn, nằm trong tổng biên chế của Công an tỉnh được Bộ Công an giao. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các chuyên đề nghiệp vụ, kỹ năng đối với công an xã, thị trấn. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân công an xã, thị trấn chính quy và công an xã, thị trấn bán chuyên trách có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đầu tư, nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc cho công an xã, thị trấn; đẩy mạnh số hoá, lưu trữ điện tử, cải cách hành chính tại công an cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và dịch vụ công điện tử. Tiếp tục đề xuất Bộ Công an quan tâm bổ sung ngân sách, trang cấp thiết bị, công cụ, phương tiện nghiệp vụ bảo đảm hoạt động công an xã, thị trấn.

Chỉ đạo xây dựng ban hành, bổ sung hoàn thiện các quy định, quy trình công tác nghiệp vụ, quy trình xử lý các vụ việc, tình huống trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với công an xã, thị trấn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, gắn với thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hoạt động của lực lượng công an xã, thị trấn theo hướng bám sát cơ sở, gần dân, vì Nhân dân phục vụ nhằm lan toả sâu rộng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an xã, thị trấn.

7. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành có liên quan; Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị này.

Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tin liên quan: Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh phải nỗ lực cao nhất học tập, thực hiện 6 ... Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

P.V