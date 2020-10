Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn vùng biên Hà Tĩnh

Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh lãnh đạo, thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội Phụ nữ BĐBP Hà Tĩnh xuống đồng giúp đồng bào dân tộc Chứt thu hoạch lúa. Ảnh tư liệu

Theo Đại tá Hà Học Chiến - Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh, đó là những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, nhiệm kỳ qua, BĐBP Hà Tĩnh không chỉ chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp mà còn trực tiếp tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn biên giới.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Bản Giàng (xã Hương Liên, huyện Hương Khê) hướng dẫn bà con dân tộc Chứt sản xuất nông nghiệp.

Quan tâm hàng đầu đến nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở địa bàn vùng biên, 5 năm qua, BĐBP tỉnh đã phân công 236 đảng viên phụ trách 1.052 hộ gia đình; củng cố 144 tổ chức Đảng, 951 tổ chức chính trị - xã hội; vận động 25 tập thể, 89 thôn, 467 hộ tự quản đường biên mốc giới; thành lập 357 tổ tự quản an ninh thôn bản, 649 tổ an ninh trật tự, 284 tổ tàu thuyền an toàn hoạt động hiệu quả.

Trung tá Nguyễn Tiến Khánh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) cho biết, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, trong đó, tập trung bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cán, bồi dưỡng quần chúng để phát triển Đảng.

Hiện nay, bản Giàng có một chi bộ gồm 7 đảng viên, có ban mặt trận, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân và 1 đại biểu HĐND huyện. Đồng bào dân tộc Chứt đã ổn định cuộc sống; biết trồng lúa nước, chăn nuôi, các tập tục lạc hậu được xóa bỏ...

BĐBP Hà Tĩnh xây nhà tặng hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ các chương trình, đề án hiệu quả trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, BĐBP đã xây dựng 8 ngôi nhà cho người nghèo, tặng 7.865 suất quà, trị giá trên 4,6 tỷ đồng cho Nhân dân khu vực biên giới;

Khám, chữa bệnh miễn phí cho 10.027 lượt người, trị giá trên 400 triệu đồng; tổ chức 6 đám cưới cho thanh niên dân tộc Chứt; nhận 5 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn làm con nuôi đồn biên phòng…

Tại lễ ra mắt mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, Đại tá Hà Học Chiến - Chỉnh ủy BĐBP Hà Tĩnh thay mặt cán bộ, chiến sỹ đơn vị tặng xe đạp cho học sinh vùng khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới.

Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2016 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã nhận đỡ đầu và đưa 3 xã còn nhiều khó khăn là Sơn Kim 2 (Hương Sơn), Hương Vĩnh (Hương Khê), Kỳ Hà (TX Kỳ Anh) về đích NTM. Năm 2020, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục đỡ đầu 2 xã Kỳ Nam (TX Kỳ Anh) và Hương Liên (Hương Khê) xây dựng NTM trong giai đoạn 2020-2025.

Ông Lê Văn Luyện - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kỳ Hà cho biết: LLVT Hà Tĩnh nói chung, BĐBP tỉnh nói riêng đã thực hiện “ba cùng” với Nhân dân và để lại ấn tượng tốt đẹp về tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương, gắn bó với đồng bào trong xây dựng NTM. Từ sự gần gũi và những việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh, người dân Kỳ Hà đã hiểu và ngày càng tích cực cùng với chính quyền chăm lo xây dựng cuộc sống.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Áng tuyên truyền cho bà con ngư dân thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Những việc làm cụ thể trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn biên giới của BĐBP Hà Tĩnh đã góp phần xây dựng nên thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn biên giới, vùng biển của tỉnh nhà.

Trọng Tuệ