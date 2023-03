Xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Hà Tĩnh có dấu hiệu gia tăng

Trước tình hình hoạt động xuất nhập cảnh (XNC) trái phép trên tuyến biên giới bộ ở Hà Tĩnh có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây, bộ đội biên phòng đã tập trung đấu tranh, ngăn chặn.

Mỗi ngày, ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có từ 1.000 - 1.500 lượt người qua lại.

Hoạt động XNC trái phép có dấu hiệu gia tăng

Ngày 5/3/2023, tại khu vực biên giới Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang 2 trường hợp quốc tịch Trung Quốc đang băng rừng vượt biên trái phép sang Lào. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Nguyễn Cảnh (SN 2003, quê ở xã Xuân Lộc, Can Lộc), là đối tượng dẫn 2 người nước ngoài lên khu vực biên giới để lấy 10 triệu đồng tiền công.

3 trường hợp (có 2 người quốc tịch Trung Quốc) bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ ngày 5/3. Ảnh: Thế Mạnh

Trước đó, ngày 1/2/2023, tại khu vực biên giới Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Trinh sát BĐBP tỉnh đã bắt quả tang Hoàng Văn Quang (SN 1960) ở xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) và Yêu Sú Vông Vi Lay (SN 1980) ở huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolikhămxay (Lào) đang tổ chức đưa đón 2 trường hợp là Xieu Fu và Xie Wen Xiu (cùng SN 1981 và ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) XNC trái phép sang Lào.

Trước lực lượng chức năng, Xie Wen Xiu thừa nhận: “Sau tết cổ truyền, chúng tôi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó thuê một số người Việt Nam và người Lào tiếp tục XNC “chui” sang Lào để làm việc bên đó. Tuy nhiên, khi đang vượt biên qua biên giới Việt Nam - Lào thì bị Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ. Chúng tôi biết là sai nhưng vì không có giấy tờ hợp pháp nên không thể đi con đường chính ngạch...".

Nguyễn Trọng Dung (áo đen, thứ 4 từ phải sang trái) cùng các trường hợp trong đường dây vượt biên bị BĐBP Hà Tĩnh bắt, dẫn giải về xử lý.

Tiếp đó, ngày 20/2, cũng tại khu vực biên giới cửa khẩu Cầu Treo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Trinh sát BĐBP tỉnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Dung (SN 1982) ở phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh và Vũ Văn Trọng (SN 1990) ở huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) đưa đón 3 người mang quốc tịch Trung Quốc thực hiện hành vi đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào. Các trường hợp XNC trái phép là: Chen Zhi He (SN 1999), Li Yong Jia (SN 1995) và Wu Kai Tao (SN 1991), cùng trú tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Trước đây, hoạt động XNC trái phép qua biên giới Hà Tĩnh xẩy ra ít, chỉ mang tính tự phát và chủ yếu là đồng bào người Mông các tỉnh phía Bắc di cư tự do (từ năm 2017 – 2021 phát hiện, bàn giao 23 vụ/142 đối tượng). Thế nhưng, từ tháng 3/2022 đến nay, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý đến 9 vụ/27 đối tượng XNC trái phép; riêng trong tháng 2/2023, BĐBP đã triệt xóa, bóc gỡ 3 chuyên án, bắt 3 vụ/12 đối tượng.

Điều đáng lo ngại là tình hình XNC trái phép qua biên giới bộ đang có dấu hiệu tiếp tục phức tạp, đã hình thành các đường dây và hoạt động ngày càng tinh vi.

Các đối tượng vượt biên bị BĐBP Hà Tĩnh bắt giữ vào ngày 20/2.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, Trung tá Trần Văn Sông - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho rằng: “Sau dịch COVID-19, bên phía nước bạn Lào thi công nhiều dự án lớn, trong đó có những công trình đang làm gần khu vực biên giới với Việt Nam do các nhà thầu Trung Quốc tài trợ và trúng thầu. Khi xây dựng, các đơn vị thi công cần một số lượng lớn công nhân lao động đến từ Trung Quốc và Việt Nam. Trong khi đó, hoạt động XNC đang được các lực lượng chức năng thực thi nghiêm túc, chặt chẽ nên những người có “vết đen” không đủ điều kiện đi theo đường chính ngạch đã đi “chui”, bất chấp trái pháp luật”.

Ngoài ra, tình trạng XCN trái phép có dấu hiệu gia tăng còn xuất phát từ các nguyên nhân khác như: nhu cầu việc làm, đi lại sau dịch COVID-19 và tết Nguyên đán tăng cao; có một bộ phận người lao động trong và ngoài nước trình độ dân trí thấp, nhận thức pháp luật kém nên dễ bị rủ rê, lôi kéo; đang có nhiều kẻ hám lợi đứng ra làm “cò mồi”, tiếp tay cho hành vi vượt biên trái phép để trục lợi...

Các đơn vị biên phòng đóng quân trên tuyến biên giới Việt - Lào luôn chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án cụ thể, bố trí đủ lực lượng... để ngăn chặn XNC trái phép (Trong ảnh: Lực lượng BĐBP tập luyện chống người vượt biên).

Quyết liệt đấu tranh ngăn chặn

Từ sau tết Nguyên đán, ở Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo luôn nhộn nhịp với khoảng 1.000 - 15.000 người và 400 – 500 phương tiện XNC/ngày. Điều này đã gây áp lực cũng như khó khăn cho hoạt động nghiệp vụ của lực lượng BĐBP tại cửa khẩu.

Đặc biệt, ngoài sử dụng thông tin giả để làm hộ chiếu nhằm qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng còn lợi dụng việc lực lượng chức năng gặp khó khăn trong tuần tra, kiểm soát đường biên, khu vực cánh gà (do địa hình phức tạp, trời mưa rét, sương mù che phủ đặc) để tổ chức xuất cảnh trái phép. Nắm rõ tình hình, BĐBP Hà Tĩnh đã tập trung vào cuộc đấu tranh, ngăn chặn.

Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo triển khai nhiệm vụ về đấu tranh phòng chống tội phạm XNC trái phép.

Đại úy Võ Anh Tuấn - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho hay: “Tình trạng XNC trái phép gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT, phòng chống dịch bệnh, đấu tranh với các loại tội phạm khác và công tác quản lý, giám sát, điều hành cửa khẩu. Vì vậy, chúng tôi đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh chiến đấu của cấp trên và triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, nhất là tăng cường kiểm tra giấy tờ, bố trí đủ quân số tuần tra cửa khẩu và cánh gà liên tục 24/24h”.

Cửa khẩu Cầu Treo thắt chặt các hoạt động XNC, kiểm tra giấy tờ người thông quan.

Trung tá Trần Văn Sông - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thông tin thêm: “Vì tình hình XNC trái phép đang có dấu hiệu phức tạp nên chúng tôi đã tổ chức ra quân đợt cao điểm và phối hợp chặt chẽ với Cục Trinh sát BĐBP Việt Nam, Phòng Trinh sát BĐBP tỉnh để xác lập các chuyên án đấu tranh. Cùng đó, đơn vị cũng phối hợp với các lực lượng chức năng của bạn trong tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, khu vực cửa khẩu; chủ động nắm chắc tình hình, từng bước làm rõ các đường dây đưa đón, tổ chức người vượt biên trái phép; tăng cường thông tin, cảnh báo để nâng cao cảnh giác cho người dân trên địa bàn”.

Lực lượng trinh sát Đồn Biên phòng Sơn Hồng tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường đến cửa khẩu phụ Đá Gân - Nậm Xắc.

Không chỉ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, các đơn vị biên phòng đóng quân trên 164 km đường biên giới Việt – Lào là Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn), Đồn Biên phòng Bản Giàng, Đồn Biên phòng Phú Gia, Đồn Biên phòng Hòa Hải (Hương Khê), Đồn Biên phòng Hương Quang (Vũ Quang) đang tập trung vào cuộc quyết liệt để ngăn chặn XNC trái phép.

Ngoài phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong nước, triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị biên phòng tuyến rừng cũng thường xuyên thông tin, phối hợp hành động với Đại đội Bảo vệ biên giới 252, Đại đội Bảo vệ biên giới 523, Đồn Công an cửa khẩu Nậm Phao (tỉnh Bolikhămxay) và Đại đội Bảo vệ biên giới 311, Đồn Công an Ma Ka (tỉnh Khăm Muồn) để đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng tuần tra biên giới.

Trung tá Phan Trọng Nam - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Giàng thông tin: “Đơn vị chúng tôi được giao quản lý, bảo vệ hơn 19 km đường biên, 6 cột mốc quốc giới với nhiều đường mòn, lối mở. Trong bối cảnh hoạt động XNC có dấu hiệu phức tạp, chúng tôi đã tập chỉ đạo, chỉ huy các đội nghiệp vụ vào cuộc quyết liệt để đấu tranh, ngăn chặn.

Ngoài phối hợp tuần tra khép kín địa bàn các xã biên giới, chúng tôi tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên và mật phục, chốt chặn các vị trí xung yếu, quyết tâm không để xẩy ra tình trạng vượt biên. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở bà con sinh sống ở khu vực biên giới nêu cao tinh thần cảnh giác, không vượt biên trái phép và không tiếp tay cho người lạ XNC trái phép”.

Tiến Dũng