10 lợi ích của việc ăn xoài xanh bạn nên biết

Đa số chúng ta đều ưa thích xoài chín vì hương vị ngọt thơm của chúng. Tuy nhiên, xoài xanh cũng đem lại nhiều lợi ích không hề kém cạnh.

Tăng cường sức khỏe gan : Các axit có trong xoài xanh giúp tăng tiết axit trong mật và làm sạch vi khuẩn khỏi đường ruột. Các axit này cũng giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Ngăn axit dạ dày: Xoài xanh giàu vitamin C, vitamin A, amino axit và các chất chống oxy hóa giúp trung hòa axit dạ dày, ngăn tình trạng trào ngược axit.

Tăng cường miễn dịch: Vitamin A và C cùng với các dưỡng chất khác trong xoài xanh giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ăn xoài xanh không qua chế biến sẽ giúp bạn thu được lợi ích sức khỏe tối đa từ trái cây này.

Điều trị các chứng rối loạn máu: Nghiên cứu cho thấy xoài xanh có lợi trong điều trị các chứng rối loạn máu như thiếu máu, đông máu, băng huyết. Nhờ giàu vitamin C, xoài xanh giúp tăng độ đàn hồi của mạch máu và hỗ trợ sản sinh tế bào máu mới.

Giảm các triệu chứng rối loạn dạ dày - ruột : Xoài xanh giàu pectin, do đó rất có lợi trong điều trị các chứng rối loạn đường tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón hay khó tiêu.

Hỗ trợ giảm cân: Xoài xanh là loại trái cây hoàn hảo trong thời gian giảm cân, bởi nó đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, từ đó giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn.

Bổ sung năng lượng: Chuyên gia khuyến cáo nên ăn xoài xanh sau bữa trưa để phục hồi năng lượng và tránh uể oải vào buổi chiều.

Tăng cường sức khỏe tim: Xoài xanh giàu vitamin B3 giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đột quỵ và đau tim.

Ngăn mất nước và sốc nhiệt: Xoài xanh giúp giảm tác động của nắng nóng và ngăn mất nước bởi nó ngăn muối và sắt theo mồ hôi ra ngoài cơ thể. Bởi lý do này, xoài là một trái cây hoàn hảo cho mùa hè.

Điều trị bệnh Scurvy: Scurvy là bệnh gây chảy máu lợi, nổi mẩn, bầm tím và suy nhược do thiếu vitamin C. Như đã nói, xoài xanh rất giàu vitamin C, do đó có thể hỗ trợ điều trị bệnh này./.

Theo VOV