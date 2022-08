4 nhóm người nên hạn chế ăn quả nhãn

Nhãn có vị ngọt và hấp dẫn, giàu giá trị dinh dưỡng đồng thời có thể chế biến thành nhiều món ngon. Tuy nhiên, cũng cần có những lưu ý khi ăn nhãn và chọn nhãn

1. Thành phần dinh dưỡng có trong quả nhãn

Nhãn rất giàu giá trị dinh dưỡng, giàu năng lượng, giàu protein, đường tự nhiên, các loại vitamin và khoáng chất như: vitamin C, B1, PP, kali, photpho, magie, sắt, axit hữu cơ, chất xơ, có lợi cho hệ thần kinh, tiêu hóa, tuần hoàn…

Quả nhãn ngon và nhiều dinh dưỡng.

2. Tác dụng của quả nhãn

Tăng cường vitamin C cho cơ thể

Trong 100 g nhãn có chứa 84 mg vitamin C, cung cấp 93% lượng vitamin C cần hàng ngày cho nam giới và 100% nhu cầu vitamin C của nữ giới. Vitamin C trong nhãn còn hữu ích trong việc tăng sức để kháng, chống cảm cúm, tăng cường hệ miễn dịch.

Nhãn tốt cho xương khớp

Nhãn có chứa nhiều đồng tốt cho sức khỏe của hệ xương khớp. Theo khuyến cáo, người lớn nên tiêu thụ 900 mg đồng mỗi ngày. Trong 100 g nhãn tươi sẽ cung cấp 19% mg đồng, trong 100 g nhãn khô cung cấp 807 mg đồng, cung cấp 90% lượng đồng người lớn nên nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Sách “Thần Nông bản thảo” gọi trái nhãn là “ích trí quả” bởi đây là quả có tác dụng dưỡng huyết, ích trí thần hiệu. Đặc biệt, các bộ phận khác của cây nhãn đều có thể sử dụng làm thuốc. DS. Đỗ Bảo

Ăn nhãn giúp giảm nguy cơ thiếu sắt, thiếu máu

Trong 100 g nhãn khô chứa khoảng 5 mg sắt, tương đương 62% nhu cầu sắt hàng ngày cần cho nam giới và 28% lượng sắt hằng ngày cần cho nữ giới.

Ăn nhãn tốt cho mắt

Riboflavin là loại vitamin quan trọng trong nhóm vitamin B rất tốt cho mắt. Trong khi đó, theo một nghiên cứu, nếu không hấp thụ đầy đủ ribofalvin có thể làm tăng nguy cơ rối loạn về mắt, đặc biệt là đục thủy tinh thể. Nam giới cần 1,3 mg riboflavin mỗi ngày và nữ giới cần 1,1 mg. 100 g nhãn tươi cung cấp 0,14 mg riboflavin, trong khi 100 g nhãn khô cung cấp 0,5 mg.

Nhãn hầm gà tốt cho người thiếu máu.

3. Ai không nên ăn nhiều nhãn?

Người thừa cân béo phì: không nên ăn nhiều nhãn vì nhãn có lượng đường cao, cung cấp nhiều năng lượng. Ăn 300g nhãn, thì năng lượng sẽ tương đương với 1 bát cơm trắng. Vì vậy, những người đang muốn giảm cân cần hết sức lưu ý, người bị thừa cân béo phì chỉ nên ăn vài quả nhãn mỗi lần, không nên ngày nào cũng ăn nhãn.

Người đái tháo đường: Nhãn nhiều đường, có vị ngọt sắc. Vì vậy, những người có bệnh đái tháo đường không nên ăn nhãn.

Người đái tháo đường dù chỉ ăn vài quả nhãn nhưng cũng khiến cho lượng đường tăng cao. Do đó, người đái tháo đường lắng nghe và tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi quyết định ăn nhãn.

Phụ nữ mang thai: Phụ nữ khi mang thai dễ bị đái tháo đường thai kỳ. Vì vậy, nên để ý lượng đường huyết của mình trước khi ăn nhãn và nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Theo đông y, nhãn gây nóng trong, đau bụng, chảy máu, thậm chí gây động thai, ảnh hưởng tới sức khỏe thai nhi và mẹ bầu.

Người bị mụn nhọt: Người có cơ địa nóng trong, hay nổi mụn nhọt cũng cần hạn chế ăn nhãn. Khi ăn nhãn, nên bổ sung thêm nước lọc và rau xanh sẽ giảm tình trạng sinh nhiệt, nổi mụn nhọt.

Nhãn lồng bọc tôm.

4. Cách chọn nhãn tươi, ngon

Khi chọn nhãn bạn nên mua loại có cả chùm, lá tươi, cuống xanh nhìn cứng cáp, có mùi thơm đặc trưng của nhãn. Chúng ta cũng có thể dùng tay để bóp nhẹ quả nhãn, nếu thấy mềm tay, không bị cứng thì đó là quả nhãn nhiều thịt, chín ngon.

Nhãn có vỏ quá sáng và sạch bóng hay đã rụng cành có thể là nhãn đã được bảo quản bằng thuốc. Nhãn chín tự nhiên không có thuốc nhiều khi thường có kiến bò ở phần quả và cành. Tránh chọn những quả nhãn đã thối, hỏng, có đốm đen.

Nên chọn quả nhãn có kích thước to, vỏ nhãn có màu vàng sậm, nhãn dày cùi, khô, hạt nhỏ và mọng nước. Khi nếm sẽ có vị thơm ngọt và dai sần sật.

Loại nhãn Trung Quốc thường dùng chất bảo quản nên vỏ rất sạch sẽ, màu nhạt, vỏ mỏng và lá to hơn. Nhãn Trung Quốc cùi cũng khá dày nhưng nhạt và không có mùi thơm. Đầu cuống của nhãn có dùng chất bảo quản nên có mùi lạ, hắc.

5. Các món ngon với nhãn

- Chè hạt sen long nhãn

- Thịt gà hầm long nhãn.

- Món này tốt cho người bị thiếu máu.

- Gà sốt chanh long nhãn

- Nhãn lồng bọc tôm

Theo SK&ĐS