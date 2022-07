5 cách để tránh chết đuối, trên biển và trong hồ bơi

Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, đuối nước là tình trạng suy hô hấp do chìm hoặc ngâm người ở trong môi trường lỏng, thường là nước tràn vào khí quản gây khó thở. Nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong (chết đuối) hay để lại những di chứng tổn thương đến hệ thần kinh.

Ảnh minh họa

Trên biển, nạn nhân chết đuối đa số là người lớn trên 45 tuổi, có vấn đề về sức khỏe. Tại bể bơi, trẻ em dưới 6 tuổi chết đuối vì trốn tránh sự giám sát của người lớn.

Để phòng ngừa những vụ đuối nước thương tâm, dù ở bất cứ đâu, cần lưu ý 5 cách sau:

- Ưu tiên các khu vực tắm có giám sát;

- Đặc biệt lưu ý mầu cờ tắm khi bơi ở biển. Không vượt quá giới hạn cho phép.

- Không đánh giá quá cao hình thức thể chất của bạn; một nửa số trường hợp chết đuối là do kiệt sức hoặc do vấn đề sức khỏe;

- Cho dù ở hồ bơi hay trên biển, hãy luôn ở bên con bạn và nhớ rằng ngay cả khi chúng sử dụng phao hay nệm hơi, chỉ một chút lơ là tai nạn có thể xảy ra.

- Uống rượu hoặc tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời không phù hợp với bơi lội.

Khi đời sống ngày càng cao thì một số gia đình có biệt thư và bể bơi riêng. Song theo thống kê tại một số quốc gia phát triển, tỷ lệ đuối nước, nhất là với trẻ nhỏ, lại đang ở mức báo động. Nguyên do là bể bơi tư nhân không đạt đủ các tiêu chuẩn an toàn cho phép. Do đó, nhiều quốc gia và ngay ở Việt Nam cũng cần lưu ý những nguyên tắc an toàn sau đây đối với bể bơi của gia đình, vì chúng ta phải biết rằng, trẻ nhỏ có thể bị đuối nước ngay cả khi mực nước chỉ có 20 cm.

Đối với bể bơi

- Rào chắn cao ít nhất 1m10, có cổng ra vào.

- Chuông báo động âm thanh đặt quanh hồ bơi

- Nắp đóng hồ bơi

- Bao vây hồ bơi khép kín

Một số lưu ý khi sử dụng hồ bơi cá nhân:

Trước khi bơi trong hồ bơi riêng

- Làm cho trẻ em nhận thức được nước và những nguy hiểm có thể xảy ra: một đứa trẻ có thể bị chết đuối trong 20 cm nước

- Cấm trẻ đến gần hồ bơi mà không có sự giám sát của người lớn

- Chống trơn trượt xung quanh hồ bơi và cấm trẻ em chơi đùa và vồ vập xung quanh bể bơi.

- Giữ sào hoặc phao trong tầm với, cũng như sẵn sàng điện thoại di động trong trường hợp đuối nước

Trong khi bơi

- Đi cùng với người trẻ nhất và đeo phao tay cho trẻ

- Chỉ định một người lớn giám sát khi có nhiều người lớn đi cùng để tránh thiếu cảnh giác

- Tốt nhất là tắm cùng trẻ và ở quanh hồ bơi khi trẻ xuống nước

- Nếu trẻ nhỏ đeo phao tay trong bể bơi, hãy dạy trẻ đeo phao tay ngay cả khi trẻ đang vui đùa xung quanh bể bơi

- Nên dạy bơi cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi và huấn luyện các động tác cứu nạn để biết cách ứng phó trong trường hợp đuối nước.

Sau khi bơi

- Loại bỏ đồ chơi nổi trên mặt nước (phao, sào, v.v.) để không thu hút trẻ

- Không bao giờ quên thay thế thiết bị an toàn

- Bảo quản nước hồ bơi đúng cách và cất giữ các sản phẩm tẩy rửa (thường là các sản phẩm hóa học và nguy hiểm) ở nơi xa tầm tay trẻ em

Một vài giây thiếu chú ý là đủ để đứa trẻ chết đuối. Trong trường hợp bị đuối nước, hãy đưa nạn nhân lên khỏi mặt nước càng nhanh càng tốt. Hãy cẩn thận để không đặt mình vào nguy hiểm. Nếu nghi ngờ về khả năng của mình, không nên nhảy xuống nước và đưa tay cột hoặc vật nổi cho nạn nhân.

Hô hấp nạn nhân đuối nước đúng quy trình

Sau khi lên khỏi mặt nước, nếu nạn nhân còn tỉnh và còn thở, hãy lau khô và đắp chăn cho nạn nhân.

Nếu nạn nhân bất tỉnh và còn thở, hãy đặt nằm nghiêng, đầu và miệng mở hướng xuống dưới và liên hệ với các dịch vụ khẩn cấp.

Nếu nạn nhân bất tỉnh và không còn thở, hãy tiến hành hồi sức tim ngay lập tức .

Theo HanoiTV