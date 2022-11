6 loại trái cây giàu dinh dưỡng, tốt cho người bệnh sốt xuất huyết

Người bệnh sốt xuất huyết thường bị sốt và rất mệt mỏi, vì vậy bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất là rất cần thiết. Trái cây rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hoá giúp giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng, thúc đẩy quá trình phục hồi ở người bệnh sốt xuất huyết.

1. Trái cây giúp giảm mệt mỏi, tăng sức đề kháng cho người bệnh sốt xuất huyết

Vitamin và chất khoáng có vai trò rất quan trọng với cơ thể, nếu thiếu làm giảm khả năng miễn dịch chống lại các virus, vi khuẩn gây bệnh.

Trái cây là loại thực phẩm tự nhiên lành mạnh rất giàu vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể như: vitamin A, C, D, E, K, kali , kẽm, magiê, sắt, natri, folate… Trái cây cũng chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa.

Các chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có nhiều trong các loại trái cây giàu vitamin A, C, E, beta-carotene, lycopene và selen giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại, có thể hỗ trợ ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ, đái tháo đường và ung thư.

Vitamin C là một chất dinh dưỡng có trong nhiều loại trái cây. Bổ sung đủ loại vitamin này đặc biệt quan trọng để duy trì một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc chữa lành vết thương, giúp vững bền thành mạnh máu, tốt cho người bệnh sốt xuất huyết.

Ăn trái cây giúp giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng cho người bệnh sốt xuất huyết.

Theo TS. BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong thời gian phục hồi, bệnh nhân sốt xuất huyết nên tiêu thụ một chế độ ăn uống giàu calo, chất đạm cao, ít chất béo, không cay, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Những loại trái cây không chỉ cung cấp vitamin và khoáng chất mà còn là nguồn giàu chất chống oxy hóa và nhiều chất phytochemical đóng vai trò có lợi trong việc phục hồi nhanh chóng của người bệnh sốt xuất huyết. Uống nước dừa và nước chanh… cũng rất tốt cho người bệnh.

2. Một số loại trái cây tốt cho người bị sốt xuất huyết

2.1. Cam

Theo bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm Việt Nam thì hàm lượng vitamin và chất khoáng có trong 100g phần cam ăn được bao gồm: Canxi 34mg, phốt pho 23mg, sắt 0.4mg, kẽm 0.22mg, vitamin C 40mg, folat 30µg, vitamin A 8µg, vitamin E 0.18µg, β-carotene 29µg.

Chỉ cần một cốc nước ép cam, cơ thể đã được đáp ứng 100% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Nước cam cũng được coi là một trong những nguồn chất chống oxy hóa tốt nhất có tác dụng chống viêm và tăng cường sức khỏe.

Nước cam giàu chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe.

2.2. Chanh

Là loại trái cây họ cam quýt, chanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Nước chanh có tính mát, giải độc, tăng sức đề kháng. Nước chanh cũng chứa nhiều axit citric hơn các loại trái cây có múi khác.

Nghiên cứu cho thấy, uống nước chanh chứa axit citric có thể hỗ trợ làm giảm mệt mỏi về thể chất, giúp tăng sự đào thải độc tố. Axit citric làm giảm viêm trong cơ thể và giúp hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu, góp phần cải thiện mức năng lượng.

2.3. Dừa

Nước dừa tự nhiên chứa đường, chất béo, acid amin, acid hữu cơ và các enzyme, các vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, vitamin C... và các khoáng chất như: kali, natri, canxi, magiê, selen, đồng, kẽm...

Hàm lượng kali dồi dào trong nước dừa giúp cân bằng điện giải, làm tối ưu hoạt động của hệ tuần hoàn, hệ thần kinh và hệ miễn dịch cũng như hỗ trợ việc hấp thụ và điều tiết chất lỏng, giúp bổ sung và bù nước cho cơ thể khi bị tiêu chảy, sốt.

2.4. Quả lựu

Quả lựu rất giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là chất chống oxy hóa giúp chống viêm hiệu quả. Một quả lựu (282g) cung cấp 234 calo, 4,7g protein, 52,7g carbohydrate và 3,3g chất béo.

Dinh dưỡng từ quả lựu có thể giúp điều trị các yếu tố nguy cơ của nhiều bệnh, bao gồm tăng huyết áp, cholesterol cao, stress oxy hóa, tăng đường huyết và các dấu hiệu viêm, kháng khuẩn, chống nhiễm trùng.

Lựu đặc biệt tốt cho máu do hàm lượng sắt cao và cũng hỗ trợ duy trì số lượng tiểu cầu trong máu bình thường, cần thiết để phục hồi bệnh sốt xuất huyết. Đồng thời trong thành phần của quả lựu cũng chứa một lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp tăng cường hệ miễn dịch để chống lại virus và nâng cao lượng tiểu cầu trong máu.

Lựu giúp hỗ trợ duy trì số lượng tiểu cầu trong máu.

2.5. Bưởi

Giống như các loại trái cây có múi khác, bưởi là một nguồn tuyệt vời của vitamin C giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, bảo vệ tế bào khỏi những vi khuẩn và virus có hại.

Ngoài vitamin C, nhiều loại vitamin và khoáng chất khác có trong bưởi có lợi cho khả năng miễn dịch, trong đó có vitamin A được chứng minh là giúp bảo vệ chống lại chứng viêm và một số bệnh truyền nhiễm; vitamin B, kẽm, đồng, sắt… giúp duy trì sự toàn vẹn của làn da, hoạt động như một hàng rào bảo vệ giúp kháng lại tình trạng nhiễm trùng.

2.6. Ổi

Ổi là một nguồn cung cấp vitamin C chống oxy hóa tuyệt vời. Điều đáng ngạc nhiên là lượng vitamin C trong loại quả quen thuộc này còn cao hơn cam gấp 4 lần với 100g trái ổi chứa 228mg vitamin C.

Ngoài ra, thành phần trong trái ổi còn chứa các chất dinh dưỡng khác như vitamin A, axit folic, và một số chất khoáng. Ổi cũng là loại trái cây chứa nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa và cholesterol cũng như muối natri tốt cho sức khoẻ.

Theo SK&ĐS