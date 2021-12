9 thực phẩm bổ mắt nên bổ sung vào thực đơn

Dinh dưỡng tốt góp phần giúp bạn duy trì thị lực tốt , do đó chúng ta nên chú ý đưa vào thực đơn những thực phẩm giúp làm khỏe đôi mắt.

Ham đọc sách, viết, lái xe, làm việc, nấu ăn, chiêm ngưỡng bức tranh hay ngắm bầu trời xanh ngắt ... là những hoạt động bình thường của mắt chúng ta. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí nhãn khoa JAMA cho thấy 88% số người được khảo sát coi thị giác là giác quan có giá trị nhất đối với họ, trên cả thính giác. Do đó, bảo vệ đôi mắt là việc vô cùng quan trọng.

Mắt có thể có những thay đổi chức năng: Thủy tinh thể mất tính linh hoạt, giác mạc dẹt như quả bóng bầu dục ... Cơ quan thị giác không nằm ngoài quy luật lão hoá theo thời gian nhưng chúng ta có thể làm chậm lại hiện tượng lão hóa này.

Các loại hải sản giàu kẽm tốt cho mắt.

Những tiến bộ y khoa trong lĩnh vực nhãn khoa

Trong những năm gần đây, thế giới đã có những bước tiến ngoạn mục trong lĩnh vực nhãn khoa. Kính và thấu kính hiện nay được điều trị - thường là rất tốt - cận thị, viễn thị, loạn thị và lão thị. Phẫu thuật đục thủy tinh thể thành công trên 95% trường hợp. Nếu bệnh tăng nhãn áp không thể chữa khỏi, nó có thể được điều trị ổn định.

Vẫn còn bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD), mà nhiều bệnh nhân không được điều trị. Nhưng nhiều nhà nghiên cứu đang làm việc không mệt mỏi, kết quả ban đầu của họ vô cùng hứa hẹn. Tuy nhiên, để nhìn được tốt cả đời, chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe của mắt, tránh tối đa những tác nhân không tốt cho mắt như mặt trời hoặc thuốc lá hay các màn hình hoặc ánh sáng xanh.

Việc phòng ngừa, phát hiện bệnh sớm rất quan trọng với thị giác, ví dụ chứng giảm thị lực có thể được điều chỉnh cực kỳ tốt nếu phát hiện sớm trước 6 tuổi.

Cá hồi chứa nhiều vitamin D có lợi cho mắt.

Các hành động sau có thể giúp bảo vệ thị lực:

Chúng ta thường chỉ quan tâm đến sự nguy hiểm của ánh nắng mặt trời đối với làn khi tiếp xúc quá lâu, mà quên đi những hậu quả đối với đôi mắt . Tuy nhiên, với cường độ cao, ánh nắng mặt trời làm hỏng võng mạc. Các tia cực tím từ ánh nắng mặt trời làm cho các tế bào trong mắt bị lão hóa sớm. Do đó cần bảo vệ mắt trước nguy cơ cao về đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

Ngoài ra không nên uống rượu quá nhiều làm tăng nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng. Khói thuốc lá gây khó chịu và khô mắt.

Ánh sáng xanh có ở khắp mọi nơi: Trong tia nắng mặt trời, đèn LED và màn hình (máy tính, điện thoại thông minh...).

Các nhà khoa học đã xác nhận độc tính của ánh sáng xanh lên võng mạc và cảnh báo rằng phơi nhiễm mạn tính làm tăng nguy cơ phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng.

Rau bina có lutein và zeaxanthin cần thiết cho điểm vàng trong mắt.

Nhìn nhiều vào màn hình gây mỏi và khô mắt. Ngoài ra, việc sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính quá nhiều là một trong những nguyên nhân làm gia tăng bệnh cận thị trên khắp hành tinh. Do vậy, chúng ta cần cố gắng điều tiết mắt, nghỉ ngơi mắt.

Chuyên gia nhãn khoa người Pháp Marie de Fréminville: Cứ sau 20 phút, cần phải rời mắt khỏi màn hình để nhìn vào khoảng không ít nhất 20 giây. Nếu không, mắt sẽ bị kiệt sức vì tập trung vào màn hình giống như việc chạy mà không dừng lại vậy. Sự mệt mỏi thị giác này có thể gây ra cận thị hoặc làm cho chứng viễn thị trở nên tồi tệ hơn.

9 loại thực phẩm bổ mắt

1. Lòng đỏ trứng

Vitamin A, có trong lòng đỏ trứng (đồng thời có trong bơ và sữa nguyên kem) giúp võng mạc hoạt động tốt và cho phép nhìn rõ cả ngày lẫn đêm, cho phép mắt thích nghi trong bóng tối. Gan các loại gia cầm, thịt bê hoặc cá tuyết cũng rất tốt.

2. Quả bơ

Trong các loại dầu, hạt có dầu, quả bơ ... có vitamin E. Chất chống oxy hóa này cũng làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

3. Cà rốt

Trong cà rốt, mơ, rau bina, rau mùi tây có chứa beta-carotene. Sắc tố da cam này là tiền chất của vitamin A, có nghĩa là, nó được gan chuyển hóa thành vitamin A. trong khi đó, vitamin A là đồng minh của đôi mắt.

Cá béo.

4. Trái cây họ cam quýt

Trong trái cây họ cam quýt, ớt, cải Brussels… có vitamin C. Bằng cách ngăn chặn quá trình oxy hóa giác mạc và thủy tinh thể, vitamin C bảo vệ chúng, do đó giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

5. Khoai lang

Beta-caroten của khoai lang là tiền chất của vitamin A (cũng có trong cà rốt, mơ khô, bắp cải xanh ...). Có thể chế biến thành canh, súp, xay nhuyễn, hầm rau củ ... nêm một chút tiêu và mỡ để cải thiện khả năng đồng hóa.

6. Bí đỏ

Trong rau bina, ớt, bí đỏ… có chứa chất chống oxy hóa gọi là lutein và zeaxanthin. Những sắc tố này rất cần thiết cho điểm vàng (ở trung tâm võng mạc), giúp phân biệt các chi tiết và màu sắc. Chúng cũng tạo thành một lá chắn chống gốc tự do.

7. Cá hồi

Vitamin D có nhiều trong cá hồi, đóng một vai trò thiết yếu trong việc ngăn ngừa cận thị. Vì vậy việc ăn cá hồi sẽ tốt cho mắt.

8. Hải sản

Nhờ hàu và các loài động vật giáp xác, chúng ta được bổ sung đầy đủ kẽm. Nguyên tố vi lượng này vận chuyển vitamin A từ gan đến võng mạc.

9. Các loại cá béo

Trong các loại cá béo (cá hồi, cá mòi, cá thu, v.v.), dầu hạt cải và hạt lanh, v.v., có chứa omega-3, ngăn ngừa chứng thoái hóa điểm vàng và chống khô mắt.

Theo SK&ĐS