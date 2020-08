Mẹo bảo quản rau củ quả tươi lâu trong tủ lạnh, để nhiều ngày không lo hỏng

Nếu không có nhiều thời gian đi chợ thì bạn có thể sử dụng những cách dưới đây để bảo quản các loại rau củ quả trong một thời gian dài nhé!

Không rửa rau củ quả

Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng thực tế sẽ tốt hơn rất nhiều nếu bạn không rửa rau quả trước khi cho vào tủ lạnh. Nguyên nhân là khi bạn rửa, rau quả sẽ bị mất đi lớp bảo vệ tự nhiên để tránh bị thối rữa.

Các loại rau quả chỉ cần để vào tủ lạnh và rửa trước khi chuẩn bị nấu ăn mà thôi. Trong trường hợp rau quả bị bẩn, bạn có thể dùng khăn hoặc giấy khô để lau.

Không bảo quản rau quả trong nhiệt độ thấp

Nhiệt độ càng thấp thì càng khó giữ được mùi thơm và tươi cho rau quả. Chính vì vậy nếu muốn giúp chúng được tươi ngon như lúc mới mua về thì bạn hãy để nhiệt độ ở mức vừa phải, không quá cao hoặc không quá thấp.

Bên cạnh đó, mỗi loại thực phẩm khác nhau sẽ có nhiệt độ bảo quản khác nhau. Với rau thì nên để chúng trong ngăn rau quả với nhiệt độ từ 0 đến 6 độ C. Với các loại thực phẩm đã được nấu chín thì để ở nhiệt độ 3 đến 9 độ C và cần được bọc trong màng bọc thực phẩm. Với các thực phẩm tươi sống như thịt, cá, hải sản... thì cần bảo quản ở ngăn đông với nhiệt độ thấp từ -22 đến -16 độ C.

Bọc rau củ bằng túi nilon

Phần lớn các loại rau củ tươi đều cần độ ẩm từ 80-95% trong khi độ ẩm của tủ lạnh chỉ ở mức khoảng 65%. Để hạn chế sự thoát hơi nước từ rau củ và giữ chúng được tươi ngon trong thời gian lâu hơn, bạn nên bọc chúng lại trong túi nilon rồi cho vào trong tủ lạnh. Không chỉ vậy, việc bọc rau củ trong túi nilon cũng hạn chế được sự trộn lẫn mùi với các loại thực phẩm có mùi nặng.

Rau xanh và trái cây cần bảo quản tách biệt

Nhiều loại trái cây khi chín sẽ sinh ra khí ethylene, một loại khí có tác dụng kích thích chín đồng đều. Trong khi đó, các loại rau củ không sinh ra loại khí này và lại rất nhạy cảm với nó. Khi để chung 2 loại thực phẩm này với nhau, khí ethylene được sinh ra từ hoa quả có thể kích thích các loại rau nhanh hư hỏng hơn.

Bảo quản rau có lá màu xanh đậm

Những loại rau có màu xanh đậm, điển hình như rau diếp, rau bina, ngò tây... nên được bảo quản trong những chiếc hộp nhựa có khóa kéo đặc biệt, được thiết kế riêng dành cho việc bảo quản rau xanh.

Những chiếc hộp này thường có nhiều ngăn, có rãnh nhựa nhằm giữa cho không khí được lưu thông tốt hoặc sẽ có các lỗ thông khí.

Thời gian giữ rau củ trong tủ lạnh:

- 1-2 tuần: cần tây.

- 2 tuần: củ cải, cà rốt, củ cải.

- 2-3 ngày: măng tây, cải bắp

- 3-5 ngày: bông cải xanh, đậu Hà Lan, hành lá.

- 1 tuần: đậu, súp lơ, dưa chuột, rau lá xanh, tỏi tây, rau diếp, ớt, bí ngô.

Một số mẹo bảo quản với từng loại rau cụ thể:

- Súp lơ, bắp cải giữ nguyên không rửa nước, cho vào túi nhựa để trong tủ lạnh có thể giữ được hơn 1 tuần.

- Bưởi, cam, quýt, chanh gói vào túi nhựa và cất trong ngăn mát tủ lạnh.

- Rau diếp và cần tây nên quấn rau (đã để ráo nước) bằng khăn giấy rồi mới cho vào túi nhựa.

- Khoai tây hoặc hành tây đã cắt lát lấy khăn giấy phủ lên phần đã cắt và cất lại vào túi nhựa có khóa kéo.

- Cà rốt tươi sạch có thể giữ tươi ngon nếu gói chặt trong một hộp nhựa để ngăn chặn sự bốc hơi hoặc bảo quản trong một hộp đựng kín.

- Các loại củ như hoai tây, hành tây, gừng, tỏi và khoai lang nên được bảo quản ở nơi tối hay trong một túi tối màu vì ánh sáng mặt trời làm chúng nảy mầm và không ăn được.

- Với các loại rau lá nên để không bị ướt sẽ giữ tươi được lâu hơn.

Theo Emdep.vn