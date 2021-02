Những nguyên nhân gây chóng mặt, choáng váng mà bạn nên biết

Chóng mặt không phải là một bệnh lý, nhưng lại là triệu chứng của nhiều vấn đề sức khỏe, kể cả những bệnh nguy hiểm.

Một số dược phẩm: Thuốc lợi tiểu, thuốc huyết áp, thuốc ngủ hay các loại thuốc làm giãn mạch máu khác có thể gây chóng mặt. Một số loại thuốc điều trị dị ứng cũng có thể là nguyên nhân của triệu chứng này.

Thiếu máu: Thiếu máu dẫn đến thiếu hụt các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy tới não, từ đó gây cảm giác choáng váng, chóng mặt. Thiếu vitamin B12 cũng có thể gây thiếu máu và kích thích sản sinh các tế bào hồng cầu khuyết tật.

Huyết áp thấp: Tụt huyết áp là một nguyên nhân phổ biến gây chóng mặt. Đa số người huyết áp thấp cảm thấy chóng mặt khi thay đổi tư thế nhanh, như ngồi dậy khi đang nằm hoặc đứng dậy khi đang ngồi.

Hạ đường huyết: Hạ đường huyết cũng là một nguyên nhân phổ biến gây cảm giác chóng mặt, choáng váng. Khi mức đường huyết hạ xuống dưới 70mg/dL, bạn có thể cảm thấy chóng mặt, bủn rủn chân tay và vã mồ hôi.

Đau nửa đầu: Đa số những người mắc chứng đau nửa đầu kinh niên cũng trải qua triệu chứng chóng mặt, đặc biệt là khi cơn đau đầu mới chớm. Cảm giác chóng mặt do đau nửa đầu đôi khi thể hiện ở sự mất thăng bằng, đi đứng loạng choạng.

Thay đổi nội tiết: Thay đổi cân bằng nội tiết trong máu cũng có thể gây chóng mặt, mất thăng bằng. Phụ nữ có thể gặp phải triệu chứng này trong giai đoạn rụng trứng hoặc trong kỳ kinh nguyệt.

Thai kỳ: Thai phụ thường gặp phải triệu chứng hoa mắt, chóng mặt vào những tháng đầu của thai kỳ. Đây chủ yếu là hậu quả của những thay đổi về nội tiết trong cơ thể người phụ nữ trong thời kỳ này.

Say tàu xe: Say tàu xe là kết quả của sự bất đồng giữa chuyển động thực tế và cảm nhận của hệ tiền đình. Những người dễ say tàu xe thường thấy chóng mặt, buồn nôn khi di chuyển bằng các phương tiện như ô tô, tàu biển, máy bay và các phương tiện khép kín khác.

Rối loạn hoảng sợ: Những người mắc chứng rối loạn hoảng sợ có thể cảm thấy chóng mặt khi cơn hoảng loạn bắt đầu. Theo giả thuyết, khi mức độ căng thẳng tăng lên, người bệnh sẽ bắt đầu thở gấp. Điều này làm thay đổi pH máu và dẫn đến cơn hoảng loạn.

Đau tim: Khi cơn đau tim bắt đầu, người bệnh có thể cảm thấy chóng mặt, choáng váng. Đây là tình huống mà chức năng tim mạch suy giảm, khiến não bộ không nhận đủ oxy từ máu./.

Theo VOV