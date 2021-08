Xu hướng tập gym hợp thời COVID-19

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, không khí luyện tập thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn Hà Tĩnh kém sôi động hơn so với trước. Tuy nhiên, người dân vẫn chủ động chọn cách luyện rèn sức khỏe phù hợp đảm bảo an toàn phòng dịch.