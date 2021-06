Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tặng 51 suất quà cho các cháu cách ly ở Tân Lâm Hương

Sau khi biết được thông tin có nhiều em thiếu niên, nhi đồng là F1 đang phải cách ly tập trung ở Trường Mầm non 1 và Mầm non 2 Tân Lâm Hương (Thạch Hà), lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, trao tặng 51 suất quà cho các em.

Chiều 9/6, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã trao các phần quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trường Mầm non 1 và Trường Mầm non 2 Tân Lâm Hương (Ảnh chụp tại Trường Mầm non 1 Tân Lâm Hương)

51 suất quà được trao gồm: sữa, bánh kẹo, sách, truyện, đồ dùng tập tô, tập vẽ, đồ chơi, nước sát khuẩn, khẩu trang… với tổng trị giá 15 triệu đồng.

Dịp này, lãnh đạo Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng đã chia sẻ những khó khăn, vất vả với các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19, đồng thời mong muốn các lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Khắc Mai