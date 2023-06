Chỉ cách phòng tránh các tai tệ nạn xã hội, ma túy cho người dân vùng biên giới Hà Tĩnh

Chương trình “Tháng ba biên giới” do Đồn Biên phòng Hương Quang (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần phát huy tinh thần của thanh niên trong các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.