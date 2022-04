Công an Hà Tĩnh chủ động đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng

Mặc dù còn khá trẻ (thành lập tháng 7/2021), nhưng lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) đã liên tiếp đấu tranh thành công nhiều chuyên án, xử lý nhiều đối tượng, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Bùi Anh Điệp (SN 1991, trú xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) bị Công an TP Ha Tĩnh bắt giữ do đã thực hiện hành vi “Hack” facebook lừa chiếm 107 triệu đồng một tài khoản chứng khoán ở Hà Tĩnh (3/2022).

Theo Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh): hiện nay, diễn biến tội phạm trên không gian mạng rất phức tạp, nổi lên là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thường là: tạo các tài khoản ảo trên Zalo, Facebook để đăng bán vật liệu xây dựng, thiết bị y tế chống dịch...; giả danh các nhà mạng gọi điện thông báo trúng thưởng tài sản có giá trị lớn để lừa nạn nhân mua thẻ cào nạp vào số tài khoản mà các đối tượng cung cấp; giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện cho bị hại thông báo có người chuyển tiền vào tài khoản nhưng do bị lỗi nên chưa chuyển được hoặc thông báo phần mềm chuyển tiền Internet Banking của khách hàng bị lỗi... nên yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP để kiểm tra.

Tội phạm giả danh cán bộ công an, tòa án gọi điện thông báo người dân có liên quan đến vụ án hoặc xử phạt nguội vi phạm giao thông, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng đưa ra để phục vụ công tác điều tra, xử lý… nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh trong việc chỉ đạo và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành chức năng và các đơn vị nghiệp vụ kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm.

Cơ quan Công an làm việc với Lê Văn Phong.

Đáng chú ý là trong đợt ra quân cao điểm bảo vệ ANTT dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Lộc Hà phá thành công chuyên án, bắt giữ Lê Văn Phong (SN 1989, trú thôn An Lộc, xã Thạch Châu).

Phong đã sử dụng sim rác tạo ra các tài khoản mạng xã hội, mạo danh một cán bộ thuộc sở, ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An, rồi chủ động liên lạc với một số giám đốc doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn Hà Tĩnh hứa hẹn sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp này trúng các gói thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền Lê Văn Phong đã lừa đảo, chiếm đoạt của một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh hơn 56 triệu đồng.

Lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao di lý Trần Thị Bích Nhân về nơi làm việc.

Đặc biệt, thời gian gần đây, nắm được nhu cầu người dân ở nước ngoài về nước gia tăng, các đối tượng lừa đảo tạo ra các tài khoản mạng xã hội giả để đăng tin bán vé máy bay nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tình trạng này đã xuất hiện trên địa bàn Hà Tĩnh khiến người dân rất bức xúc. Lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lập tức vào cuộc.

Sau một thời gian lập án đấu tranh, tháng 3/2022, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Trần Thị Bích Nhân (SN 1995, trú xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) - kẻ đã tạo tài khoản ảo trên mạng xã hội, lừa bán vé máy bay từ Rumani về Việt Nam để chiếm đoạt của một bị hại quê ở huyện Kỳ Anh 54 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ Trần Thị Bích Nhân đã thực hiện tổng cộng 6 vụ lừa đảo trên địa bàn Hà Tĩnh để chiếm đoạt hơn 280 triệu đồng và 14 vụ lừa đảo khác ở các địa bàn trên cả nước bằng hình thức đăng bán vé máy bay từ nước ngoài về Việt Nam.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ 1.050 bộ kit test COVID-19 do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của anh N.Đ.S (SN1989, trú tại xã Thạch Trị, Thạch Hà) - 3/2022.

Được biết, quý I/2022, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, xử lý 31 trường hợp, phạt tiền gần 200 triệu đồng về các hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Bên cạnh chủ động đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao còn phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương đấu tranh, làm rõ và xử lý nghiêm nhiều đường dây đánh bạc, mua bán pháo, ma túy trên các trang mạng, hội nhóm kín…, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn và trên không gian mạng.

Công an huyện Thạch Hà tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với : Thân Văn Tuấn (SN 1991, trú tại xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), Chu Tiến Phát (SN 1985, trú tại thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) và Ngô Văn Trường (SN 1989, trú tại xóm Trại, Lương Nha, Thanh Sơn, Phú Thọ), về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (3/2022).

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu nhấn mạnh: “Thời gian gần đây, các vụ án liên quan đến hoạt động sử dụng không gian mạng và thiết bị công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng gia tăng nhanh, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Để hạn chế tình trạng này, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, bảo mật các thông tin cá nhân như: số điện thoại, tài khoản ngân hàng; bảo vệ mật khẩu các tài khoản mạng xã hội…. Chủ động phát hiện và kịp thời phối hợp với cơ quan công an khi nghi ngờ có hành vi lừa đảo trên không gian mạng…”.

Mai Hoàng - Nguyễn Nga