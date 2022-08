Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Tại Hà Tĩnh, trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.383 vụ (giảm 20% so với cùng kỳ năm 2021); trị giá hàng hóa vi phạm 3,3 tỷ đồng (giảm 38% so với cùng kỳ năm 2021); xử phạt vi phạm hành chính 1.146 vụ (giảm 23% so với cùng kỳ năm 2021) với tổng trị giá tiền phạt 13,6 tỷ đồng (giảm 30% so với cùng kỳ năm 2021); xử lý hình sự 118 vụ (giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021) với 164 đối tượng (giảm 5% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2021).