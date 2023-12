Giúp Nhà máy sản xuất Pin VinES chủ động phòng ngừa cháy nổ

Trong vòng 2 ngày, hơn 60 cán bộ, nhân viên Nhà máy sản xuất Pin VinES Hà Tĩnh sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH.

Từ ngày 29-30/12, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh phối hợp với Nhà máy sản xuất Pin VinES Hà Tĩnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho hơn 60 cán bộ, nhân viên.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh truyền đạt cách xử lý tình huống khi có cháy xảy ra cho cán bộ, nhân viên Nhà máy sản xuất Pin VinES Hà Tĩnh.

Tại chương trình tập huấn, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã hướng dẫn học viên các biện pháp an toàn PCCC trong cuộc sống; cách xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố nếu không may xảy ra; phổ biến các văn bản pháp luật trong công tác PCCC và CNCH.

Ngoài ra, học viên còn được hướng dẫn cách kiểm tra và sử dụng các trang thiết bị, phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở; phương pháp cấp cứu nạn nhân, phương pháp di chuyển nạn nhân, cách sử dụng thang dây trong CNCH...

Các học viên được hướng dẫn thực hành dùng vòi rồng khống chế và dập tắt đám cháy

Sau phần lý thuyết, cán bộ, nhân viên Nhà máy sản xuất Pin VinES Hà Tĩnh được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh hướng dẫn thực hành sử dụng vòi chữa cháy; hướng dẫn đội hình chữa cháy cơ bản; thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt các đám cháy mới phát sinh; thực hiện các kỹ năng ứng cứu, phương pháp tìm kiếm, di chuyển người bị nạn, phương pháp cứu người trong không gian bị mắc kẹt bởi khói, khí độc; kỹ năng tự thoát nạn...

Đợt huấn luyện là dịp để cán bộ, nhân viên Nhà máy sản xuất Pin VinES Hà Tĩnh chủ động các biện pháp phòng ngừa cháy nổ; góp phần đảm bảo an toàn PCCC&CNCH trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán 2024.

