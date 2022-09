Hà Tĩnh: 7 tài xế bị xử phạt 245 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành các quyết định xử phạt 267 triệu đồng đối với 7 trường hợp do vi phạm khi tham gia giao thông, trong đó, xử lý vi phạm nồng độ cồn số tiền 245 triệu đồng.

Đội CSGT-TT Công an huyện Can Lộc kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế trên địa bàn.

Cụ thể các trường hợp bị xử phạt:

Đ.V.V (SN 1993), trú tại xã Bình An (Lộc Hà), L.H.T (SN 1981), trú tại xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh), T.Q.H (SN 1974), trú tại xã Gia Phố (Hương Khê), N.V.Q (SN 1972), trú tại xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc), N.V.N (SN 1986), trú tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên, Nghệ An) – mỗi trường hợp bị xử phạt 35 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe (GPLX) trong thời hạn 23 tháng.

Quyết định xử phạt đối với tài xế N.Đ.C (SN 1997), trú tại xã Mai Phụ (Lộc Hà).

N.Đ.C (SN 1997), trú tại xã Mai Phụ (Lộc Hà) bị xử phạt 46 triệu đồng (35 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn, 11 triệu đồng do không có GPLX khi điều khiển phương tiện giao thông).

V.T.V (SN 1990), trú tại xã Xuân Hải (Nghi Xuân) bị xử phạt 46 triệu đồng (35 triệu đồng do vi phạm nồng độ cồn, 11 triệu đồng về hành vi điều khiển xe ô tô đi không đúng làn đường, phần đường quy định gây tai nạn giao thông), tước GPLX trong thời hạn 23 tháng.

C.L