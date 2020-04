Hà Tĩnh xử phạt 7 linh mục vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Sau quá trình xác minh về sự việc linh mục tổ chức hành lễ với sự tham gia của hàng trăm giáo dân, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã lập hồ sơ đề nghị chủ tịch UBND các huyện Đức Thọ, Hương Khê, Can Lộc, Thạch Hà xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, công tác phòng, chống dịch được các cấp, ngành trong hệ thống chính trị Hà Tĩnh triển khai quyết liệt, đại bộ phận nhân dân nói chung và các tổ chức tôn giáo nói riêng chấp hành nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19.

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch bệnh chung theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt, toàn diện công tác đảm bảo ANTT, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tập trung ở các địa bàn công giáo.

Tuy Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh Nguyễn Thái Hợp đã có thông báo để các giáo xứ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, tổ chức hành lễ hằng ngày, kể cả ngày Chúa nhật và lễ trọng theo đúng quy định; song, công tác giám sát, kiểm tra bị buông lỏng dẫn đến một số linh mục vi phạm.

Tại một số địa bàn vùng giáo các huyện Đức Thọ, Hương Khê, Can Lộc, Thạch Hà, một số chức sắc, chức việc còn tổ chức hành lễ với sự tham gia của đông giáo dân bất chấp các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của giáo hội làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng dân cư.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, tỉnh Hà Tĩnh, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng y tế, các ngành, địa phương chủ trì xác minh; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ để chủ tịch UBND các xã chủ trì đề nghị chủ tịch UBND các huyện xử lý vi phạm về việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, được quy định tại Điểm c - khoản 4 - Điều 11 - Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Đến nay, chính quyền các địa phương đã xử phạt hành chính phạt tiền đối với 7 linh mục, 1 linh mục bị nhắc nhở do mức độ vi phạm chưa đến mức phải xử phạt hành chính.

8 ban hành giáo cũng đã nghiêm túc nhận rõ vi phạm, công khai xin lỗi chính quyền và cam kết không tái phạm. UBND các xã liên quan đã có thông báo phê bình, nhắc nhở. Các chức sắc, chức việc cam kết không tái vi phạm và phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế, các chính quyền trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm công tác khai báo y tế trong bà con giáo dân.

Qua xử lý, các chức sắc, chức việc đã nhận ra những hành vi vi phạm của mình, xem đây là bài học đối với giáo hội và người dân, nhất là người đứng đầu quản lý giáo hội trên địa bàn Hà Tĩnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Việc các lực lượng chức năng sớm vào cuộc, kiên quyết xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, không kể người đó là ai cho thấy tất cả đều bình đẳng trước pháp luật.

Đây cũng là bài học để tổ chức tôn giáo trên địa bàn Hà Tĩnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các ngành, cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng các tổ chức công giáo tốt đời – đẹp đạo; chung sức, đồng lòng, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp, đoàn kết, văn minh, nhất là hiện nay, Hà Tĩnh là một trong 12 tỉnh, thành thuộc nhóm nguy cơ cao, cần tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan: Quản xứ Tràng Đình thừa nhận vi phạm trong việc tổ chức hành lễ đông người Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Liên quan đến việc tổ chức hành lễ tụ tập đông người tại giáo xứ Tràng Đình (Can Lộc – Hà Tĩnh), linh mục Nguyễn Xuân Hóa - Quản xứ đã thừa nhận vi phạm trong việc không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Kiên quyết xử lý việc tổ chức hành lễ đông người tại Hà Tĩnh Trong khi cả nước đang thực hiện nghiêm “cách ly toàn xã hội” theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thì một số linh mục ở Hà Tĩnh vẫn tổ chức hành lễ với sự tham gia của hàng trăm giáo dân. Hành vi vi phạm này cần phải được xử lý nghiêm khắc theo quy định.

L.H