Làm giả hồ sơ để tiêm vaccine COVID-19 sẽ bị xử lý thế nào?

Liên quan đến vụ việc làm giả hồ sơ để tiêm vaccine COVID-19, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự 2 người để điều tra, làm rõ. Dưới góc độ pháp lý, luật sư khuyến cáo người dân cần nắm rõ quy định về tiêm vaccine, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng trục lợi, lừa đảo.

Công an TP Dĩ An đã tạm giữ hình sự hai người gồm: Huỳnh Châu Hồng Ngọc (39 tuổi) và Phan Quốc Phong (29 tuổi) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan đến vụ làm giả hồ sơ để tiêm vaccine COVID-19 .

Một người liên quan khác là Vũ Thị An (34 tuổi, ngụ TP Dĩ An), sau khi bị công an tạm giữ đã được cho về nhà, củng cố hồ sơ tiếp tục xử lý sau.

Người dân cần nắm rõ quy định về tiêm vaccine phòng COVID-19, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng trục lợi, lừa đảo. Ảnh minh họa.

Cụ thể, Công an TP Dĩ An cho biết, qua tiếp nhận nguồn tin từ Công an phường Tân Bình về việc qua khám sàng lọc và xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với các trường hợp có giấy mời để tiêm vaccine COVID-19 thì phát hiện có một số bộ hồ sơ nghi là giả.

Tiến hành điều tra, Công an TP Dĩ An đã làm rõ đối tượng Vũ Thị An đã mua 4 bộ hồ sơ để tiêm vaccine từ Phan Quốc Phong với giá 3 triệu đồng. Sau đó, An đưa số hồ sơ này cho một số người (không thuộc đối tượng tiêm vaccine) để đi tiêm vaccine và bị cơ quan công an phát hiện.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định thêm, đối tượng Vũ Thị An còn mua 5 giấy đi đường giả từ Phong.

Theo điều tra ban đầu, vào đầu tháng 8/2021, Vũ Thị An chụp một mẫu giấy đi đường của UBND TP Dĩ An rồi gửi cho Phong để hỏi xem có xin được giấy này không.

Sau đó, Phong gửi lại mẫu giấy đi đường cho Ngọc thì Ngọc trao đổi với một người khác (chưa rõ lai lịch) có thể scan được dấu mộc để làm giả giấy với giá 200.000 đồng/tờ. Phong và Ngọc sau đó đã làm giả và bán cho An 5 tờ giấy đi đường với tổng số tiền là 1,3 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Phan Quốc Phong khai nhận Huỳnh Châu Hồng Ngọc chính là người làm giả giấy tờ rồi đưa cho mình đem bán.

Qua xác minh các đối tượng đã thừa nhận hành vi phối hợp làm giả, bán ra thị trường tổng cộng 6 bộ hồ sơ tiêm vaccine và 5 giấy đi đường.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Tiến Thủy, Văn phòng luật sư Việt Lý (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, nhóm đối tượng này đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch, gây ảnh hưởng tới tâm lý người dân, gây hoang mang, bất bình trong dư luật tại thời điểm cả xã hội đang căng mình để phòng chống dịch bệnh nguy hiểm. Rõ ràng, hành vi của nhóm đối tượng này đủ cơ sở để xem xét xử lý về tội “Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 – Bộ luật Hình sự 2015. Hành vi sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức được hiểu là các hành vi sử dụng con dấu, giấy tờ, tài liệu giả để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như bán lại cho người khác, giao nộp tài liệu giả cho cơ quan chức năng… Đối chiếu quy định của pháp luật, trường hợp đủ cơ sở để xác định phạm tội, người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; làm từ 2 đến 5 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác; thu lợi bất chính từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng;… thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: làm 6 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;… thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Luật sư Nguyễn Tiến Thủy nhận định, tỉnh Bình Dương đang là “điểm nóng” chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh, do đó hành vi giả mạo giấy tờ để tiêm vaccine của nhóm đối tượng trên cần phải bị xử lý thích đáng. Đồng thời, để tránh tiếp tay cho những đối tượng xấu, lợi dụng lòng tin để trục lợi, mỗi công dân không nên vì lợi ích bản thân mà tiếp tay, mua bán, sử dụng giấy tờ, hồ sơ giả để tiêm vaccine. Nếu phát hiện, cần kịp thời báo cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.

