Mua ma túy vừa xài, vừa bán, lĩnh 90 tháng tù giam

Sáng 4/5, TAND thành phố Hà Tĩnh đã tuyên án 7 năm 6 tháng tù giam đối với Trần Văn Sơn (SN 1987, trú phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trần Văn Sơn là bị cáo có nhân thân xấu

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 21/10/2019, Trần Văn Sơn đến thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) mua 1 gói ma túy (heroin) từ 1 người không quen biết với số tiền 6 triệu đồng rồi về chia nhỏ để bán và sử dụng.

17h30p ngày 21/10/2019, Sơn bán cho T.M.C (SN 1985, trú tại TP Hà Tĩnh) 1 gói heroin với giá 300 ngàn đồng.

7h15p ngày 22/10/2019, khi đang tàng trữ 47 gói giấy bên trong chứa 7,5175g ma túy heroin tại khu vực Trường Mầm non Nguyễn Du Plus (phường Hà Huy Tập) nhằm mục đích mua bán, Sơn bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP. Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang, thu giữ cùng tang vật.

Được biết, Trần Văn Sơn là đối tượng có nhân thân xấu.

Ngày 24/1/2005, Trần Văn Sơn từng bị TAND thị xã Hà Tĩnh xử phạt 17 tháng tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; ngày 31/8/2006 xử phạt 45 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”.

Ngày 11/10/2011, Sơn bị TAND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 24 tháng; ngày 18/6/2015, bị TAND huyện Thạch Hà xử phạt 30 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Trong phiên tòa xét xử sáng nay, TAND thành phố Hà Tĩnh đã tuyên án 7 năm 6 tháng tù giam đối với Trần Văn Sơn về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Dương Vinh