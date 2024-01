Ngăn chặn hiểm họa từ súng tự chế, vật liệu nổ ở Hương Khê

Công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và mất an ninh trật tự ở Hương Khê (Hà Tĩnh).

Ngày 2/1/2024, Công an huyện Hương Khê phối hợp Công an xã Hương Trạch vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp nhiều loại VK-VLN-CCHT.

Hương Khê là huyện miền núi, biên giới của Hà Tĩnh. Do tập tục, thói quen về môi trường sinh sống, nhiều người dân trên địa bàn thường lưu giữ và sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT), đặc biệt là các loại súng săn, súng tự chế để săn bắn mưu sinh, bảo vệ mùa màng. Tuy nhiên việc sử dụng các loại VK-VLN-CCHT tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những vụ việc đáng tiếc, gây mất an ninh trật tự (ANTT)...

Trước thực tế này, cuối tháng 12/2023, UBND huyện Hương Khê đã phát động đợt cao điểm tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp, phòng ngừa, đấu tranh tội với phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT trái phép và pháo. Là đơn vị chủ lực, Công an huyện Hương Khê đã triển khai nhiều biện pháp, vận động Nhân dân tự giác giao nộp VK-VLN-CCHT.

Với sự huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và quyết tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền nên công tác thu hồi VK-VLN-CCHT đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại úy Phan Thanh Hương - Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Hương Khê) cho biết, đến nay đơn vị đã tổ chức cho 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã; trưởng công an xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn... ký cam kết bảo đảm ANTT. Vận động các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp, học sinh trên địa bàn ký cam kết “không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và pháo”. Tổ chức các điểm tiếp nhận VK-VLN-CCHT, pháo và đồ chơi nguy hiểm tại các xã, thị trấn để Nhân dân đến giao nộp.

Đặc biệt, với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trên lĩnh vực này, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với công an xã, thị trấn tích cực xuống địa bàn nắm tình hình, tuyên truyền, thuyết phục, răn đe; vận động Nhân dân phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, thu giữ, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép VK-VLN-CCHT.

Qua tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nhiều người dân đã nhận biết và tự giác giao nộp VK-VLN-CCHT. Điển hình, ngày 2/1/2024, Công an huyện Hương Khê phối hợp Công an xã Hương Trạch vận động Nhân dân tự nguyện giao nộp 2 khẩu súng AK, 1 súng CKC, 1 súng PCP, 8 súng tự chế, 1 kiếm, 1 xung điện, 1 bánh pháo hoa, 51 kg pháo tự chế và 3 kg tiền chất chế tạo pháo.

Ngoài ra, từ 15/12/2023 đến nay, toàn huyện đã vận động, thu hồi được 66 quả pháo tự chế, 3,4 kg tiền chất chế tạo pháo, 2 kíp nổ mìn, 1 khẩu súng hơi tự chế PCP, 1 bộ kích điện.

Anh N.V.H (SN 1993, trú tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê) chia sẻ: "Sau khi được vận động, chúng tôi hiểu được vật liệu nổ không những gây nguy hiểm mà còn vi phạm pháp luật nên đã tự nguyện đến giao nộp cho cơ quan công an."

Công an Hương Khê phối hợp tiến hành tiếp nhận, thu gom, phân loại VK-VLN-CCHT và pháo theo đúng quy định.

Đại úy Phan Thanh Hương cho biết thêm, thời gian tới, Công an huyện Hương Khê sẽ tiếp tục vận động bà con giao nộp VK-VLN-CCHT. Phối hợp với công an các xã, thị trấn thực hiện tốt phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm phát huy tinh thần, trách nhiệm của mỗi người dân; vận động quần chúng Nhân dân tố giác các hành vi buôn bán, sản xuất, tàng trữ, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT để đấu tranh ngăn chặn.

Đậu Nhung – Dương Chiến