Nhiều thiếu niên ở Lộc Hà tàng trữ, chế tạo pháo nổ

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa phát hiện 4 nam thiếu niên trên địa bàn có hành vi tự chế tạo, tàng trữ pháo nổ.

Các vật dụng nghi là pháo nổ tự chế được phát hiện tại nhà em H.V.V.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 21/12, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Bình An, huyện Lộc Hà phát hiện H.V.V. (SN 2007, trú thôn Bình Nguyên, xã Bình An) có hành vi tàng trữ 61 khối hình cầu, đường kính 3 cm, có dây dẫn và 1 khối hình trụ cao 13 cm có dây dẫn nghi là pháo nổ tự chế.

3 học sinh bị Công an xã Phù Lưu phát hiện, bắt quả tang khi đang chế tạo pháo nổ.

Trước đó, ngày 20/12, Công an xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà phát hiện em P.A.V. (SN 2010, trú thôn Bắc Sơn, xã Phù Lưu) có hành vi tàng trữ 18 ống trụ hình tròn và 9 ống trụ nhựa với tổng khối lượng khoảng 5 kg, nghi là các quả pháo tự chế.

Cũng tại xã Phù Lưu, lực lượng chức năng phát hiện em Đ.V.H. (SN 2010, trú thôn Thanh Mỹ) có hành vi tàng trữ 0,1 kg thuốc pháo và em N.H.A. (SN 2010, trú thôn Bắc Sơn) có hành vi tàng trữ 0,2 kg thuốc pháo.

Sau khi phát hiện, các em được lực lượng chức năng xử lý và thực hiện giáo dục pháp luật theo quy định.

Huyên Tấn