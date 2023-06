Quyết tâm cao trong cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Để hoàn thành tiến độ đề ra, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ công an xã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện hiệu quả trong “chặng nước rút”.

Sáng 17/6, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh đã đi kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện “chặng nước rút” hoàn thành việc cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử cho người dân tại Công an thị trấn Lộc Hà, Công an xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà)

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06, đảm bảo hoàn thành theo đúng chỉ tiêu do Bộ Công an và lãnh đạo UBND tỉnh giao, Công an tỉnh đã yêu cầu đơn vị, đoàn thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ tiếp tục triển khai nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06, đưa nội dung kích hoạt tài khoản định danh điện tử vào nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện.

Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả lời kêu gọi toàn dân đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử của Chủ tịch UBND tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh trò chuyện với người dân xã Thạch Kim.

Cùng với công an các đơn vị, địa phương, Công an thị trấn Lộc Hà, Công an xã Thạch Kim đã triển khai linh hoạt, sáng tạo, khoa học, vừa tuyên truyền kết hợp vận động, thu nhận dữ liệu. Mục tiêu chung nhất là bảo đảm tất cả công dân đủ điều kiện đang cư trú, học tập, làm việc trên địa bàn đều được thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; phấn đấu hoàn thành việc thu nhận và kích hoạt trước ngày 20/6/2023.

Ngoài việc tổ chức cài đặt định danh điện tử cho công dân tại trụ sở, nhà văn hóa thôn, công an các xã, thị trấn huyện Lộc Hà còn thành lập tổ công tác đến tận nhà để cài đặt cho người dân.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, vất vả, “làm hết việc, không hết giờ”.

Nói chuyện thân mật và hướng dẫn nghiệp vụ lực lượng Công an xã, Đại tá Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, đánh giá cao cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, vất vả, “làm hết việc, không hết giờ” thành lập các tổ công tác lưu động để hướng dẫn công dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ 7, chủ nhật.

Để hoàn thành tiến độ đề ra, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cán bộ, chiến sĩ công an xã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện hiệu quả trong “chặng nước rút” hoàn thành việc cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử cho người dân, thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ công trên môi trường điện tử.

Được biết, tính đến ngày 16/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kích hoạt trên 736.000 tài khoản định danh điện tử, đạt tỉ lệ 85,74%.

Ngọc Diệp