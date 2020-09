Tạo đà tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh

Sau gần 3 tháng ra quân (từ 15/6 đến nay), Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, làm rõ trên 58 vụ với hơn 73 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ 30 kg ma túy từ phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 3 đối tượng: Phan Văn Tịnh (SN 1994, trú thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng), Nguyễn Đình Chính (SN 1995, ở thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) và Thái Ngọc Hoàng (SN 1985, ở phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh) vào ngày 26/6/2020.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cho biết: “Từ 14/6/2020, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy. Để đợt cao điểm đạt kết quả cao, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với công an các huyện, thành phố, thị xã chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để lập án đấu tranh.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy đến từng cấp cơ sở và quần chúng nhân dân, nhất là ở các địa bàn trọng điểm với nhiều hình thức, nội dung phong phú, để từ đó tạo thế trận toàn dân cùng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy…”.

Để có thể thu giữ được 30 kg ma túy nói trên, lực lượng phá án đã phải thực hiện một cuộc truy đuổi bằng ô tô hết sức gay cấn, nguy hiểm vào lúc 2h30" ngày 26/6/2020 trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa phận huyện Hương Khê.

Nhiều chuyên án, vụ án lớn đã được xác lập, đấu tranh, làm rõ. Điển hình như: ngày 26/6, tại địa bàn xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 3 đối tượng: Phan Văn Tịnh (SN 1994, trú thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng), Nguyễn Đình Chính (SN 1995, ở thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) và Thái Ngọc Hoàng (SN 1985, ở phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh).

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 27 kg ma túy dạng đá, 3 kg ketamin và nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Lực lượng chức năng dẫn giải đối tượng Nguyễn Thị Lương (vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp) về cơ quan điều tra (ngày 12/7/2020).

Điều đáng nói, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình, kịp thời hợp đồng phát hiện triệt xóa, bắt giữ nhiều đường dây, tụ điểm, đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Điển hình, ngày 12/7/2020, trên quốc lộ 8A đoạn qua xã Tùng Ảnh (Đức Thọ), lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy của Công an Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, phá thành công chuyên án bắt giữ Nguyễn Thị Lương (SN 1973 ở Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang có hành vi vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp đó, ngày 14/7, tại địa bàn thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn), Công an Hà Tĩnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan Hà Tĩnh đã bắt quả tang Trần Hải Nghĩa (SN 1985, quê ở xã Cổ Lũng, Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) và Hà Bá Mít (SN 1971, quê ở xã Phạm Trấn, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bánh heroin, 1 kg ketamin.

Phạm Xuân Trà (Tài Khoan) - một đối tượng cộm cán về buôn bán ma túy trên địa bàn TP. Hà Tĩnh bị Công an TP. Hà Tĩnh bắt giữ.

Bên cạnh lực lượng của phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, công an các địa phương cũng đã tích cực xác lập, bóc gỡ nhiều chuyên án, vụ án quan trọng, góp phần cùng toàn lực lượng kiềm chế, “giảm nhiệt” tình hình hoạt động của tội phạm ma túy đang hết sức phức tạp hiện nay. Nổi bật trong số đó là Công an TP Hà Tĩnh đã phá thành công chuyên án MB320 vào ngày 8/8/2020, bắt giữ Phạm Xuân Trà (còn gọi là Tài Khoan, SN 1983, trú tại tổ dân phố 1, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 78 gói ma tuý đá, 2 điện thoại di động và nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý. Đáng nói, “Tài Khoan” là đối tượng cộm cán chuyên cung cấp ma túy cho các “con nghiện” trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, đã rất nhiều lần lực lượng chức năng “giăng lưới” nhưng đều bắt hụt vì y có nhiều mánh khóe đối phó tinh vi, ma mãnh và liều lĩnh.

Các đối tượng sử dụng ma túy ma túy tập thể tại quán Karaoke My Friend, ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) và Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, bắt quả tang vào ngày 26/3/2020.

Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đánh giá: “Trong thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, nhiều đường dây, tụ điểm, đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đã bị triệt xóa, nhiều đối tượng đã bị bắt giữ. Song, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên cả nước nói chung, địa bàn Hà Tĩnh nói riêng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trên tuyến biên giới; các đối tượng hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh và hết sức manh động…”.

“Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban ngành, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma tuý; đồng thời xây dựng, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ về phòng chống ma tuý…

Lực lượng cảnh sát phòng chống ma tuý sẽ tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ, xác lập các vụ án, chuyên án để đấu tranh, đặc biệt, phối hợp chặt chẽ với công an huyện, thành phố, thị xã, các lực lượng chức năng như: Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển chủ động đấu tranh triệt xoá các đường dây, tụ điểm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm ma túy, giữ vững ANTT trên địa bàn”, Trung tá Nguyễn Vinh Cảnh cho biết thêm.

Từ 15/6 đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Công an Hà Tĩnh) đã điều tra khám trên 58 vụ với hơn 73 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (tăng hơn 30 vụ và trên 39 đối tượng so với gần 3 tháng trước khi mở đợt cao điểm), thu hơn 29 kg ma túy đá; trên 2.443g heroin, 4 kg ketamin, hơn 22 ngàn viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Phát hiện, bắt giữ trên 112 vụ với hơn 240 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; đề nghị truy tố 32 vụ, 36 bị can; triệu tập, gọi hỏi, giáo dục, răn đe trên 160 lượt đối tượng liên quan đến ma túy; lập hồ sơ đưa 20 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221/NĐ-CP.

Mai Hoàng – Văn Hùng