Thạch Hà xử phạt gần 100 triệu đồng 93 trường hợp không đeo khẩu trang

Từ ngày 4/5 đến sáng 11/5/2021, Công an các xã, thị trấn của huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã phát hiện, lập hồ sơ đề nghị xử phạt 93 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền gần 100 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Coivid-19, Công an huyện Thạch Hà đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối với chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Ảnh: Công an xã Việt Tiến phối hợp với y tế, chính quyền cơ sở tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ nghiêm thông điệp 5K (ảnh chụp ngày 5/5/2021).

Công an xã Nam Điền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Công an xã Thạch Đài tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với người dân kinh doanh cà phê trên địa bàn.

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, Công an huyện Thạch Hà còn tăng cường tuần tra để phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm. Ảnh: Lực lượng CSGT Công an huyện Thạch Hà lập biên bản vi phạm đối với một trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Công an xã Thạch Thắng lập biên bản vi phạm đối với 1 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng (ảnh chụp sáng 11/5/2021).

H.Q