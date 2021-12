Trấn áp hiệu quả các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia

70 năm qua (31/12/1951 - 31/12/2021), lực lượng An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã trưởng thành về mọi mặt, một trong những lực lượng nòng cốt trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ.

Vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu

Từ khi mới thành lập, lực lượng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẳng định được vai trò, năng lực chiến đấu của mình bằng những chiến công trước các tổ chức, đối tượng phản động, làm thất bại kế hoạch chống phá cách mạng của cơ quan gián điệp Pháp. Trong đó có vụ: Lâm Văn Khuê, Lương Văn Phổ xâm nhập vào Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên); vụ Hồ Tuấn Hiệp xâm nhập vào Cửa Sót (Lộc Hà); tổ chức phản động “Đảng dân chủ liên hiệp” do Lê Thế Cao, Nguyễn Mộng Lân và Nguyễn Sỹ Huề cầm đầu, đập tan âm mưu, ý đồ của tổ chức phản động cấu kết với đế quốc bên ngoài chống phá cách mạng.

Dùng phương tiện địch để đánh lại địch của lực lượng ANĐT Công an Hà Tĩnh trong kháng chiến chống Mỹ (ảnh tư liệu).

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng ANĐT đã đấu tranh, làm thất bại hoạt động của bọn gián điệp ở miền Bắc; phối hợp cùng các lực lượng khác bắt các toán gián điệp biệt kích, tổ chức công tác nghiệp vụ đánh lại địch, thực hiện thành công nhiều chuyên án gián điệp biệt kích, góp phần quan trọng làm thất bại cuộc chiến tranh gián điệp và gián điệp biệt kích của Mỹ - Ngụy.

Trong đó phải kể đến vụ bắt gọn toán gián điệp mang mật danh Hadley do Lê Văn Ngung làm toán trưởng, nhảy dù xuống địa bàn xã Sơn Kim (Hương Sơn). Lực lượng ANĐT Công an Hà Tĩnh không chỉ dũng cảm chiến đấu bảo vệ miền Bắc mà còn tích cực chi viện cho miền Nam. Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đã hăng hái vào các chiến trường, đấu mưu, đấu trí, đấu lực trên mặt trận thầm lặng; nhiều cán bộ, chiến sỹ đã vĩnh viễn nằm lại trên các chiến trường.

Nguyễn Văn Hóa (SN 1995, quê xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử về tội: “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, tuyên phạt 7 năm tù giam và 3 năm quản chế sau khi chấp hành xong hình phạt tù (11/2017).

Hòa bình lập lại, lực lượng ANĐT vừa xây dựng, vừa chiến đấu, phục vụ có hiệu quả công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, kiến thiết, xây dựng đất nước. Năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh được tái lập, lực lượng ANĐT Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng, nhất là các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cấp chính quyền khắc phục những thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý an ninh khu vực biên giới, kiên quyết đấu tranh với tội phạm tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Trong nội bộ Nhân dân, một số nơi có những biểu hiện mất đoàn kết trở thành điểm nóng như Thanh Lộc - Minh Lộc (Can Lộc), Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), Trung Lương (TX Hồng Lĩnh), lực lượng ANĐT đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh thu thập tài liệu, điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật, xóa bỏ điểm nóng, góp phần ổn định tình hình, giữ bình yên cho quê hương những ngày đầu tái lập tỉnh.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Lê Văn Huệ (SN 1967) trú tại xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” (2/2020) - liên quan đến vụ 39 người chết trong xe container ở Vương quốc Anh (tháng 10/2019).

Bước vào thời kỳ hội nhập, Hà Tĩnh đã triển khai xây dựng nhiều công trình, khu kinh tế trọng điểm, thu hút nhiều dự án kinh tế lớn vào đầu tư như: Khu kinh tế Vũng Áng, thủy điện Ngàn Trươi - Cẩm Trang, đường điện 500 kV, 220 kV… Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cho sự phát triển KT-XH cũng nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về ANTT. Lực lượng ANTĐ đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các vấn đề liên quan.

Lực lượng ANĐT Công an Hà Tĩnh cùng Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà) tuần tra, trao đổi về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước tình hình tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ trên địa bàn Hà Tĩnh diễn biến phức tạp, lực lượng ANĐT đã bám sát các địa bàn trọng điểm để điều tra làm rõ. Trong 30 năm, từ 1991 đến nay, lực lượng ANĐT đã thụ lý điều tra 144 vụ án, 176 bị can về tội tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ; thu giữ hàng nghìn kg thuốc nổ các loại, hàng chục nghìn kíp nổ, hàng vạn mét dây cháy chậm, góp phần đưa công tác quản lý vật liệu nổ đi vào nền nếp, ổn định tình hình tại địa phương.

Cũng tính từ năm 1991 đến nay, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã điều tra, khám phá 29 vụ/34 bị can về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, thu giữ trên 300 triệu đồng tiền Việt Nam giả và 30 nghìn đô la giả. Chỉ tính riêng trong năm 2021, lực lượng ANĐT Công an Hà Tĩnh đã điều tra, xử lý 27 vụ/37 bị can, trong đó, khởi tố mới 10 vụ, 23 bị can; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 16 vụ/ 27 bị can...

Phòng ANĐT Công an Hà Tĩnh giao ban, trao đổi về kế hoạch đảm bảo ANTT trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

70 năm qua, lực lượng ANĐT Công an Hà Tĩnh đã được Bộ Công an tặng cờ thi đua, Bộ trưởng Bộ Công an 8 lần tặng bằng khen, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh 7 lần tặng bằng khen. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ đã được Bộ Công an, Tổng cục An ninh, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với tư tưởng “An ninh chủ động”, lực lượng ANĐT sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp công tác, ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, nắm vững pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, nhạy cảm về chính trị, mưu trí, sáng tạo trong đấu trí, đấu pháp. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo xây dựng lực lượng ANĐT trong sạch, vững mạnh; nâng cao tiềm lực, điều kiện để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên

Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh