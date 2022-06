Ưu tiên trợ giúp pháp lý cho người yếu thế, người nghèo

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 79 đợt truyền thông về TGPL tại các xã, phường, thị trấn và lắp đặt bảng thông tin, hộp tin tại 16 cơ quan tiến hành tố tụng.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Tư pháp TX Hồng Lĩnh tổ chức buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật miễn phí cho hơn 200 người dân.

Tại các buổi truyền thông, trợ giúp viên pháp lý đã tư vấn pháp luật cho người dân nói chung và các đối tượng được TGPL nói riêng về các lĩnh vực pháp luật liên quan đến đời sống như: Luật Đất đai, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Trợ giúp pháp lý... Đồng thời, phổ biến các quy định về đối tượng được TGPL, quyền và nghĩa vụ của người được TGPL, cung cấp địa chỉ, số điện thoại để các đối tượng liên hệ khi có yêu cầu TGPL.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã lắp đặt bảng thông tin, hộp tin về TGPL tại 16 cơ quan tiến hành tố tụng...

Bên cạnh đó, Trung tâm đã tiến hành lắp đặt bảng thông tin, hộp tin về TGPL tại 16 cơ quan tiến hành tố tụng như: Công an huyện Can Lộc, Công an huyện Đức Thọ, Công an TX Hồng Lĩnh, Công an huyện Hương Khê, Công an huyện Cẩm Xuyên, Viện KSND huyện Đức Thọ, Viện KSND huyện Hương Khê... nhằm tăng cường sự phối hợp trong thực hiện công tác TGPL.

... và phát sổ theo dõi vụ việc TGPL trong hoạt động tố tụng.

Sau khi được niêm yết công khai bảng thông tin, hộp tin về TGPL tại trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ quan tố tụng sẽ hướng dẫn, giải thích quyền được TGPL cho đối tượng trong các vụ án và thông báo, thông tin cho Trung tâm.

Các cơ quan tiến hành tố tụng cũng ưu tiên công tác TGPL đối với nhóm đối tượng yếu thế, đối tượng là người nghèo, cận nghèo, có công với cách mạng, người khuyết tật.

6 tháng đầu năm 2022, các trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên luôn chủ động tìm kiếm các vụ việc, thông tin người được TGPL. Trung tâm đã cử và thực hiện 167 vụ việc (chiếm 80% tổng số vụ việc Trung tâm thực hiện; tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2021); trong đó: tiếp nhận mới 91 vụ việc (85 vụ việc hình sự, 4 vụ việc dân sự, 1 vụ việc hành chính, 1 vụ việc lĩnh vực khách); 76 vụ việc kỳ trước chuyển qua (5 vụ việc dân sự, 71 vụ việc hình sự). Đến nay, các trợ giúp viên pháp lý đã hoàn thành 72/167 các vụ việc đang thực hiện thuộc các vụ việc mới thụ lý, vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL đã thực hiện được 49 vụ việc.

Dương Vinh